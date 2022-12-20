Руни: «Мбаппе нужно уйти из ПСЖ, чтобы выйти на уровень Месси и Роналду»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни считает, что нападающему сборной Франции и ПСЖ Килиану Мбаппе необходимо перейти в клуб Английской Премьер-Лиги.
Я думаю, что ему нужно покинуть эту команду и перейти в АПЛ. ПСЖ – большой клуб, но Килиан уже всего добился во французской лиге. Если он хочет выйти на уровень Месси и Роналду, то, возможно, ему следует перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Реал Мадрид».
Если сейчас мосты ведущие в Мадрид разрушенны, то тогда нужно переходить в один из топ клубов АПЛ! Думаю в Англии не так много клубов, которые смогут себе позволить трансфер Мбаппе Ливерпули и оба Манчестерских клуба, ну возможно еще и Челси... но уходить из ПСЖ уже пора
Если сейчас мосты ведущие в Мадрид разрушенны, то тогда нужно переходить в один из топ клубов АПЛ! Думаю в Англии не так много клубов, которые смогут себе позволить трансфер Мбаппе Ливерпули и оба Манчестерских клуба, ну возможно еще и Челси... но уходить из ПСЖ уже пора