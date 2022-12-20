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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Руни: «Мбаппе нужно уйти из ПСЖ, чтобы выйти на уровень Месси и Роналду»

сегодня, 09:15

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни считает, что нападающему сборной Франции и ПСЖ Килиану Мбаппе необходимо перейти в клуб Английской Премьер-Лиги.

Я думаю, что ему нужно покинуть эту команду и перейти в АПЛ. ПСЖ – большой клуб, но Килиан уже всего добился во французской лиге. Если он хочет выйти на уровень Месси и Роналду, то, возможно, ему следует перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Реал Мадрид».

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Все комментарии
myrka_88
myrka_88
сегодня в 14:11
Шрек хочет чтоб. к манкам перешол.
Johnes
Johnes
сегодня в 11:25, ред.
Мбаппе не нужно выходить на чей- то уровннь! Он уже давно находится на высочайшем уровне! Парню 24, достигший многого, осталось выиграть лч, что не за горами, и это произойдет в ПСЖ.
minamata
minamata
сегодня в 10:57
А он может поднимает уровень Лиги 1?
Dima salev
Dima salev
сегодня в 10:32
С ПСЖ он ещё не выграл лига чемпионов. Он может в ПСЖ расти ещё.
Перейти в Манчестер Юнайтед чтобы играть в лиге Европы с головиним и кварцхели?
Elliada
Elliada ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 10:30
Кто его отпустит? Шейхи вложили в него 600 млн и не отпустят не менее, чем за 300 млн. Какой клуб решится на такой трансфер? Никакой. Скорее всего будут ждать 2 года, когда закончится контракт, но не факт, что через 2 года Мбаппе будет показывать такой футбол, какой сегодня
ermak6848
ermak6848
сегодня в 09:34
Хороший совет от Руни..
Beka_byaka
Beka_byaka ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 09:31
Давно было пора. Но он выбрал деньги.
m67ym9zq75nd
m67ym9zq75nd ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 09:30
Согласен уходить надо только хорошо подумать куда!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:26
Соглашусь с Руни, Мбаппе всего достиг на французской земле, и нужно было следовать за мечтой и перейти в Мадридский Реал!
Если сейчас мосты ведущие в Мадрид разрушенны, то тогда нужно переходить в один из топ клубов АПЛ! Думаю в Англии не так много клубов, которые смогут себе позволить трансфер Мбаппе Ливерпули и оба Манчестерских клуба, ну возможно еще и Челси... но уходить из ПСЖ уже пора
Elliada
Elliada
сегодня в 09:25
Уровня Месси ему никогда не достичь. А вот превзойти балласта может.
Futurista
Futurista
сегодня в 09:19
Руни: Мбаппе нужно уйти в Манчестер Юнайтед)...
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