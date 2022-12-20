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Агент Мартинеса: «Мало кто может позволить себе приобрести Эмилиано»

сегодня, 01:00

Густаво Дони, агент вратаря «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса, не исключает возможности перехода в другой клуб.

Сейчас мало клубов, которые могли бы позволить себе такого вратаря, как он. Очевидно, что у него большие амбиции, он хочет играть в Лиге чемпионов.

Мартинес перешёл в «Астон Виллу» из «Арсенала» в 2020 году. Его контракт действует до 2027 года.

Футболист стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины и был признан лучшим вратарём турнира.

Ранее сообщалось об интересе к аргентинцу со стороны «Баварии».

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:31
Доброй ночи.
Логотип уже немного украсили, на счёт остального, подумаем.
протон
протон ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 01:27
Доброй ночи, многоуважаемая администрация. Нельзя как то сайт оформить под новый год, хотя бы логотип и немного анимационным преподать как падет снег например. Дед Мороза добавить итп аксессуары нг. У меня есть идеи. Если не против, могу предложить.
Гость
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