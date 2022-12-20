Агент Мартинеса: «Мало кто может позволить себе приобрести Эмилиано»

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сегодня, 01:00

Густаво Дони, агент вратаря «Астон Виллы» и сборной Аргентины , не исключает возможности перехода в другой клуб.

Сейчас мало клубов, которые могли бы позволить себе такого вратаря, как он. Очевидно, что у него большие амбиции, он хочет играть в Лиге чемпионов.

Мартинес перешёл в «Астон Виллу» из «Арсенала» в 2020 году. Его контракт действует до 2027 года.

Футболист стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины и был признан лучшим вратарём турнира.

Ранее сообщалось об интересе к аргентинцу со стороны «Баварии».