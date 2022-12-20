Агент Мартинеса: «Мало кто может позволить себе приобрести Эмилиано»

Густаво Дони, агент вратаря «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса, не исключает возможности перехода в другой клуб.
Сейчас мало клубов, которые могли бы позволить себе такого вратаря, как он. Очевидно, что у него большие амбиции, он хочет играть в Лиге чемпионов.
Мартинес перешёл в «Астон Виллу» из «Арсенала» в 2020 году. Его контракт действует до 2027 года.
Футболист стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины и был признан лучшим вратарём турнира.
Ранее сообщалось об интересе к аргентинцу со стороны «Баварии».
Логотип уже немного украсили, на счёт остального, подумаем.
Логотип уже немного украсили, на счёт остального, подумаем.