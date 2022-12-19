Александр Лукашенко: «Я всегда болею за Бразилию, а потом за Аргентину»

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о том, какой команде отдавал предпочтение на ЧМ -2022.

Я всегда болею за Бразилию, а потом за Аргентину. У них это даже не философия. У них это что-то святое. Они все в футболе.

Аргентина доминировала всю игру — и основное, и дополнительное время. Но, будем откровенны, Бог в этой игре был с Францией, потому что такого не бывает, чтобы за несколько минут до окончания можно было сравнять счёт за полторы минуты, как это сделал французский нападающий. Но объективно Господь, как истинный Творец, увидев всё это, отступил и подарил победу в драматическом матче знаете кому. Поэтому все как и должно было быть: Аргентина с помощью Господа Бога в конце концов заслужила эту победу в драматическом матче. Лучше не придумаешь.