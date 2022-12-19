Президент Аргентины поблагодарил Путина за поздравление с победой на ЧМ

Президент Аргентины Альберто Фернандес поблагодарил президента России Владимира Путина за поздравление с победой национальной команды на чемпионате мира в Катаре.
Спасибо президенту Путину за это поздравление. Пусть радость, которая сегодня объединяет Аргентину со многими народами мира, послужит примером: нашим обществам нужны единство и мир.
Да, полагается, за каждые 2000 комментариев - пол года VIP-статуса.
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https://www.soccer.ru/blogs/record/943962
Ваш vip продлил.
Да, полагается, за каждые 2000 комментариев - пол года VIP-статуса.
Подробнее тут:
https://www.soccer.ru/blogs/record/943962
Ваш vip продлил.
Набрал 2000 комментов. Пролонгация ВИП полагается ? Если да, прошу предоставить.
С ув., ПЕТЛЯ.
Набрал 2000 комментов. Пролонгация ВИП полагается ? Если да, прошу предоставить.
С ув., ПЕТЛЯ.
Наверно президент Аргентины у россиян не популярен...
Наверно президент Аргентины у россиян не популярен...