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Президент Аргентины поблагодарил Путина за поздравление с победой на ЧМ

вчера, 23:39
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Президент Аргентины Альберто Фернандес поблагодарил президента России Владимира Путина за поздравление с победой национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

Спасибо президенту Путину за это поздравление. Пусть радость, которая сегодня объединяет Аргентину со многими народами мира, послужит примером: нашим обществам нужны единство и мир.

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Все комментарии
протон
протон ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:22, ред.
Вы заслужили! Я после 25 000 начал просить этот статус хотя точно не помню , что жалею не изначально. было бы до 40х г. ).
minai
minai
сегодня в 00:51
Фолкленды - Аргентина !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:38
Аргентине респект и уважуха !
протон
протон
сегодня в 00:31
Респект президенту Аргентины, что не встал в один ряд с клоунами и не лег у ног американо-английского миропорядка. А продолжает оставаться независимым президентом независимой страны и руководствоваться интересами своего народа
alexgurzan
alexgurzan ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:27, ред.
Доброй ночи.
Да, полагается, за каждые 2000 комментариев - пол года VIP-статуса.

Подробнее тут:
https://www.soccer.ru/blogs/record/943962

Ваш vip продлил.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:20, ред.
Мужики.
Набрал 2000 комментов. Пролонгация ВИП полагается ? Если да, прошу предоставить.
С ув., ПЕТЛЯ.
Futurista
Futurista
сегодня в 00:01
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:50, ред.
Чёт народ совсем на этой ветке неактивный.
Наверно президент Аргентины у россиян не популярен...
Гость
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