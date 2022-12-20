Глен Джонсон: «Финал ЧМ-2022 – лучший в истории»

Бывший игрок «Ливерпуля» Глен Джонсон поделился своим мнением о финале мундиаля в Катаре.
Напомним, что в решающем поединке сборная Аргентины обыграла команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти).
Это точно был лучший финал, что я когда-либо видел. Одна из самых зрелищных игр в истории! Было все, кроме красной карточки: отличная атака, отличная защита, голы, сейвы.
Думаю, что этот поединок превзошел даже финал ЛЧ в Стамбуле в 2005 году, когда «Ливерпуль» сделал камбэк. Решающий матч на ЧМ — это самая важная игра в футболе. А за пределами Ливерпуля никто и не оценит стамбульский матч, хотя это один из лучших финалов в истории.