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Глен Джонсон: «Финал ЧМ-2022 – лучший в истории»

сегодня, 09:07
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Бывший игрок «Ливерпуля» Глен Джонсон поделился своим мнением о финале мундиаля в Катаре.

Напомним, что в решающем поединке сборная Аргентины обыграла команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти).

Это точно был лучший финал, что я когда-либо видел. Одна из самых зрелищных игр в истории! Было все, кроме красной карточки: отличная атака, отличная защита, голы, сейвы.

Думаю, что этот поединок превзошел даже финал ЛЧ в Стамбуле в 2005 году, когда «Ливерпуль» сделал камбэк. Решающий матч на ЧМ — это самая важная игра в футболе. А за пределами Ливерпуля никто и не оценит стамбульский матч, хотя это один из лучших финалов в истории.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:00
У каждого свой финал. Испания 1982 !
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