Глен Джонсон: «Финал ЧМ-2022 – лучший в истории»

Бывший игрок «Ливерпуля» поделился своим мнением о финале мундиаля в Катаре.

Напомним, что в решающем поединке сборная Аргентины обыграла команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти).

Это точно был лучший финал, что я когда-либо видел. Одна из самых зрелищных игр в истории! Было все, кроме красной карточки: отличная атака, отличная защита, голы, сейвы.