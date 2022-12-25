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Спортивный директор «Аль-Насра» прокомментировал возможный трансфер Роналду

вчера, 21:43

Спортивный директор саудовского «Аль-Насра» Марсело Салазар высказался о возможном переходе Криштиану Роналду.

Давайте подождём и посмотрим, как будут развиваться события до конца года. Как видите, эти переговоры, которые должны вести вышестоящие органы, имеют огромное значение не только для клуба, но и для страны, для мирового футбола.

Что я могу сказать, так это то, что Криштиану Роналду — один из лучших в истории футбола. Он всегда был для меня примером спортсмена, который проявляет волю к победе. И потом, как гражданин Португалии, я всегда болел за него.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 04:37
Есть все шансы уговорить Роналду.
farjuwvw3y8v
farjuwvw3y8v
сегодня в 04:19
Роналду всё ещё надеется на звонок из Европы. Зря. Никто не позовёт.
Tostao
Tostao
вчера в 23:41
Значение для мирового футбола?
Громко сказано. Всё дело в бабках, мировой футбол там на отшибе.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 23:24
Ничего не решится до последнего дня ТО..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:10, ред.
На этих вбросах, тут некоторые набили больше половины своей статы.
Поэтому они будут против их окончания.
Elliada
Elliada
вчера в 23:03
Подпишут контракт. Даже не сомневаюсь. У балласта нет другого выбора, а Аль-Насру нужна ручная обезьянка, которая будет развлекать шейхов.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:37
Что ищет он в стране богатой,и кинул он кого в своей???
Брулин
Брулин
вчера в 22:19
РФС переходит в Азию, для того чтобы в финале Азиатской ЛЧ, Зенит обыграл Аль Наср с Роналду в составе на стадионе Иранского Трактора ! Вот так вот друзья
dok66
dok66
вчера в 22:14
До конца года - осталось немного . А Марсело говорит о влиянии этого трансфера на весь мировой футбол . Неужели идет торг : "Роналду : вы мне даете 200 лямов в год , а я становлюсь послом на выигрыш вашей страной проведение ЧМ" .
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:08
Надоть решить этот вопрос до Нового Года!
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:03, ред.
Как уже сказано там контракт на 500 листов походу. Каждый лист надо составить на 3 языках... Речь о больших деньгах. Важен каждый пункт, слово. Для окончательного варианта могут уйти месяцы. Наверняка переговоры начались ещё за долго до ЧМ. Еслиб Роналду не был так уверен в своей дальнейшей карьере он не дал бы то самое интервью.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:01
Боится сглазить.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Namuri (раскрыть)
вчера в 22:01
Это был не он. А его босс))
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:00
Я думаю что скоро уже всё разрешится. А то уже эти вбросы про Рона надоедают.
Namuri
Namuri
вчера в 21:45
Он кажется не знал Роналду во время ЧМ
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