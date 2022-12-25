Спортивный директор «Аль-Насра» прокомментировал возможный трансфер Роналду

Спортивный директор саудовского «Аль-Насра» Марсело Салазар высказался о возможном переходе .

Давайте подождём и посмотрим, как будут развиваться события до конца года. Как видите, эти переговоры, которые должны вести вышестоящие органы, имеют огромное значение не только для клуба, но и для страны, для мирового футбола.

Что я могу сказать, так это то, что Криштиану Роналду — один из лучших в истории футбола. Он всегда был для меня примером спортсмена, который проявляет волю к победе. И потом, как гражданин Португалии, я всегда болел за него.