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Автор фотографии Месси с Кубком мира рассказал об истории снимка

вчера, 23:30
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Фотография нападающего Лионеля Месси с Кубком мира после победы сборной Аргентины в финале ЧМ-2022 над Францией (3:3, 4:2 по пенальти) набрала рекордное количество лайков в соцсети — 72 миллиона.

Британский фотограф Шон Боттерил, сделавший этот снимок, рассказал о создании фотографии.

72 миллиона лайка — безумие. Это больше, чем население Великобритании.

Месси долго сидел со своей семьёй после церемонии. В конце концов он встал и подошёл к фанатам, скандирующим его имя. Так что я ждал возле ворот перед рекламным щитом с аргентинскими болельщиками. А потом всё произошло очень быстро. Месси нырнул под ворота и вдруг оказался прямо передо мной, на плечах бывшего одноклубника Серхио Агуэро. Это было сюрреалистично.

Обрезка, которую Месси сделал для соцсети, продумана, потому что изображение имеет ещё большее значение, когда видны только он и трофей. Но мне больше нравится оригинал с более широким углом, потому что в нём больше атмосферы, с хаосом вокруг него, лицами, смотрящими на него с восхищением, и телефонами.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 05:00
Ну просто библейская история
Бубнин
Бубнин
сегодня в 01:21
Просто невероятная, какая-то неземная фотография и ее история. Наверняка потом удачливому фотографу удалось пожевать немножко травы по которой ходил Месси.
drug01
drug01 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:14
А может даже больше!
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:01
Геша уже съел ноутбук... Или разбил... Об голову Моргана..
HOROVEL7
HOROVEL7 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:54
Только 49986542 за один день, потом эйфория замедлилась. Но почти 50000000 за день - это уж очень долгое время не побьют этот рекорд.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:38
Хайп ловят все кому не лень. Хоть победители хоть их фотографы хоть их жёны...
Elliada
Elliada
вчера в 23:38
72 млн лайков за неделю!!!! До ста млн дойдет
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