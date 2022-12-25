Автор фотографии Месси с Кубком мира рассказал об истории снимка

Фотография нападающего с Кубком мира после победы сборной Аргентины в финале ЧМ -2022 над Францией (3:3, 4:2 по пенальти) набрала рекордное количество лайков в соцсети — 72 миллиона.

Британский фотограф Шон Боттерил, сделавший этот снимок, рассказал о создании фотографии.

72 миллиона лайка — безумие. Это больше, чем население Великобритании.

Месси долго сидел со своей семьёй после церемонии. В конце концов он встал и подошёл к фанатам, скандирующим его имя. Так что я ждал возле ворот перед рекламным щитом с аргентинскими болельщиками. А потом всё произошло очень быстро. Месси нырнул под ворота и вдруг оказался прямо передо мной, на плечах бывшего одноклубника Серхио Агуэро. Это было сюрреалистично.

Обрезка, которую Месси сделал для соцсети, продумана, потому что изображение имеет ещё большее значение, когда видны только он и трофей. Но мне больше нравится оригинал с более широким углом, потому что в нём больше атмосферы, с хаосом вокруг него, лицами, смотрящими на него с восхищением, и телефонами.