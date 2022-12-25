Погба: «Дисциплина Роналду была невероятной — я никогда такого не видел»

Полузащитник «Ювентуса» высказался об уровне дисциплины нападающего .

Футболисты вместе выступали за «Манчестер Юнайтед».

Дисциплина Роналду была невероятной — я никогда такого не видел. Она находится на другом уровне. Вижу много профессиональных игроков, которые приходят рано, занимаются восстановительными тренировками и всё в таком духе.

Но тот, кто занимался каждый божий день и не останавливался — это Криштиану. Каждый день! Иногда ты думаешь: «я в порядке!» А он не пропускает ни дня. Его дисциплинированность, регулярные тренировки — это что-то.