Погба: «Дисциплина Роналду была невероятной — я никогда такого не видел»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба высказался об уровне дисциплины нападающего Криштиану Роналду.
Футболисты вместе выступали за «Манчестер Юнайтед».
Дисциплина Роналду была невероятной — я никогда такого не видел. Она находится на другом уровне. Вижу много профессиональных игроков, которые приходят рано, занимаются восстановительными тренировками и всё в таком духе.
Но тот, кто занимался каждый божий день и не останавливался — это Криштиану. Каждый день! Иногда ты думаешь: «я в порядке!» А он не пропускает ни дня. Его дисциплинированность, регулярные тренировки — это что-то.