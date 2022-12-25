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Погба: «Дисциплина Роналду была невероятной — я никогда такого не видел»

вчера, 22:37

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба высказался об уровне дисциплины нападающего Криштиану Роналду.

Футболисты вместе выступали за «Манчестер Юнайтед».

Дисциплина Роналду была невероятной — я никогда такого не видел. Она находится на другом уровне. Вижу много профессиональных игроков, которые приходят рано, занимаются восстановительными тренировками и всё в таком духе.

Но тот, кто занимался каждый божий день и не останавливался — это Криштиану. Каждый день! Иногда ты думаешь: «я в порядке!» А он не пропускает ни дня. Его дисциплинированность, регулярные тренировки — это что-то.

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Все комментарии
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:55
Но никто не забивал столько сколько роналду. И никто из них не играл стабильно 19 лет . Роналду с 2004 года по 2021 год играл на высшем уровне. Назови хоть олного футболиста кроме месси который также играл
John 5mith
John 5mith ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:42
Хотели подарить. Но он даже нырнуть 6 раз не сумел
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 23:27
Была?.. И куда делась?... Морган знает... Хе..
Gelious
Gelious ответ minamata (раскрыть)
вчера в 23:14
Ну вот а на несравнимо более высоком клубном уровне уже фигову тучу лет в Европе позорится только. Так может... Впрочем, все это вокруг Месси и Роналду уже раздражает. Все хорошее до первой ошибки. Сейчас опять восхваляют Месси. Весной опять будут смеяться, если как всегда никакой будет в 1/8 или 1/4
lNGMAN
lNGMAN
вчера в 23:12
Про него все футболисты которые с ним играли так говорят
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:03
Elliada
Elliada
вчера в 22:57
Сколько разговоров о его дисциплине и физической форме. А по факту просто пиар. Ни скорости, ни выносливости, ничего. Что-то никто не говорит о форме других возрастных игроков, типа Модрича, Пепе, Алвеса, Гиггза в свое время. А они старше и активнее на поле.
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:54
Ему подарили один пенальти, а потом он просто не попадал в состав. Чтобы бить пенальти, нужно быть на поле
Baggio R.
Baggio R. ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:50
Только пенальти в матче Португалия-Гана признали левым на ЧМ.
galem72
galem72
вчера в 22:42
Один токсик хвалит другого. Это так "мило"!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:41
Жаль, что ему не подарили шесть пенальти на ЧМ
minamata
minamata
вчера в 22:38
Но Месси стал чемпионом мира без этой ТАКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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