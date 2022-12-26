Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Роналдо: «Мбаппе напоминает меня в лучшие годы»

сегодня, 00:30

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдо поделился мнением о выступлении нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе на ЧМ-2022.

Он провёл отличный чемпионат мира, от первого матча до финала. В финале он был экстраординарным. Технически Мбаппе лучше всех, его почти невозможно остановить. Килиана можно было бы назвать лучшим игроком чемпионата мира, потому что он полностью этого заслуживает.

На этом мундиале было много скоростных игроков, но Мбаппе был самым быстрым. Он напоминает мне меня в мои лучшие годы. Знает, как отлично использовать маленькое пространство, непредсказуем, когда играет с мячом, но и без мяча он грозен. Я впечатлён.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Клопп — о Беллингеме: «Я думаю, все согласны с тем, что он исключительный»
Сегодня, 01:54
Автор фотографии Месси с Кубком мира рассказал об истории снимка
Вчера, 23:30
Погба: «Дисциплина Роналду была невероятной — я никогда такого не видел»
Вчера, 22:37
Спортивный директор «Аль-Насра» прокомментировал возможный трансфер Роналду
Вчера, 21:43
Конте недоволен тем, что АПЛ возобновится через восемь дней после ЧМ-2022
Вчера, 19:34
Петржела: «Я бы отправил всех легионеров „Зенита“ домой. Они — наёмники»
Вчера, 16:25
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:10
Сам себя не похвалишь-никто не похвалит...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:51
Роналдо всё таки скромный парень.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 