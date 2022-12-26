Роналдо: «Мбаппе напоминает меня в лучшие годы»

Бывший футболист сборной Бразилии поделился мнением о выступлении нападающего сборной Франции на ЧМ -2022.

Он провёл отличный чемпионат мира, от первого матча до финала. В финале он был экстраординарным. Технически Мбаппе лучше всех, его почти невозможно остановить. Килиана можно было бы назвать лучшим игроком чемпионата мира, потому что он полностью этого заслуживает.

На этом мундиале было много скоростных игроков, но Мбаппе был самым быстрым. Он напоминает мне меня в мои лучшие годы. Знает, как отлично использовать маленькое пространство, непредсказуем, когда играет с мячом, но и без мяча он грозен. Я впечатлён.