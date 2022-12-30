Пол Паркер ответил на критику Лингарда в адрес «Манчестер Юнайтед»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» прокомментировал критику бывшего футболиста «дьяволов» в адрес МЮ .

Джесси Лингарда уважали в «Манчестер Юнайтед», его слова ошибочны. Он местный парень, а теперь он проявляет неуважение к клубу вместо того, чтобы посмотреть на себя. Джесси не был достаточно силен для МЮ , ему следует признать это, а не обвинять клуб.

И, честно говоря, говорить о политике клуба как о причине его провала — это чушь. Вы никогда не должны ссылаться на это, когда говорите о футболе, и если он действительно хочет поговорить о политике, ему следует пойти и обсудить это с Гари Невиллом. Надеюсь, однажды он станет достаточно взрослым, чтобы понять, что он проявил неуважение к клубу, высказав подобное, и тогда ему придется извиниться перед клубом и болельщиками.