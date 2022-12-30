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Пол Паркер ответил на критику Лингарда в адрес «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 10:32

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер прокомментировал критику бывшего футболиста «дьяволов» Джесси Лингарда в адрес МЮ.

Джесси Лингарда уважали в «Манчестер Юнайтед», его слова ошибочны. Он местный парень, а теперь он проявляет неуважение к клубу вместо того, чтобы посмотреть на себя. Джесси не был достаточно силен для МЮ, ему следует признать это, а не обвинять клуб.

И, честно говоря, говорить о политике клуба как о причине его провала — это чушь. Вы никогда не должны ссылаться на это, когда говорите о футболе, и если он действительно хочет поговорить о политике, ему следует пойти и обсудить это с Гари Невиллом. Надеюсь, однажды он станет достаточно взрослым, чтобы понять, что он проявил неуважение к клубу, высказав подобное, и тогда ему придется извиниться перед клубом и болельщиками.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:14
Каждый имеет право на свою точку зрения.
А МЮ действительно сейчас нечем похвастаться.
Anonymus123
Anonymus123
сегодня в 10:58
как делать капитанов?
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