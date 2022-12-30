Роналдо: «Наследие Пеле выходит за рамки поколений»

Экс-футболист сборной Бразилии дал комментарий по поводу новости о смерти бывшего игрока «селесао» .

Огромная честь быть твоим наследником, друг мой.

Твой талант – это школа, которую каждый футболист должен пройти. Твое наследие выходит за рамки поколений, поэтому ты будешь жить вечно. Сегодня и всегда мы будем помнить тебя.

Спасибо тебе, Пеле. Покойся с миром.