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Роналдо: «Наследие Пеле выходит за рамки поколений»

сегодня, 09:55

Экс-футболист сборной Бразилии Роналдо дал комментарий по поводу новости о смерти бывшего игрока «селесао» Пеле.

Огромная честь быть твоим наследником, друг мой.

Твой талант – это школа, которую каждый футболист должен пройти. Твое наследие выходит за рамки поколений, поэтому ты будешь жить вечно. Сегодня и всегда мы будем помнить тебя.

Спасибо тебе, Пеле. Покойся с миром.

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 10:17
Хозяева не пропустят - нет.
Тут двойное отрицание, предполагается, что бы ставка сыграла, нужно что бы хозяева, наоборот, пропустили мяч в свои ворота.
Chinari
Chinari
сегодня в 10:15
Человек-школа для футбольного мира и не только.
minamata
minamata
сегодня в 10:07
Спасибо тебе, Пеле. Покойся с миром.
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