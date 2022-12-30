Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Агбонлахор считает возможную стоимость трансфера Фернандеса завышенной

сегодня, 08:32

Экс-футболист «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор полагает, что предполагаемая стоимость трансфера игрока «Бенфики» Энцо Фернандеса является завышенной.

На чемпионате мира 2022 он выглядел здорово, постоянно получал мяч в очень важных матчах. Аргентине в первых играх не хватало именно его. Но 105 миллионов фунтов? Не уверен, что следует столько платить, руководствуясь игрой на мировом первенстве.

Не могу сказать, что он выступил настолько впечатляюще. Он смотрелся неплохо, действовал агрессивно, помогал коллективу. Он хороший игрок, но... Наверное, все дело в возрасте. Ему лишь 21 год. А «Челси» хочет усилить линию полузащиты. Но лично я бы столько платить не стал.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Дешам: «Пеле вдохновлял целые поколения любителей нашего вида спорта»
Сегодня, 11:22
Линекер: «Пеле покинул нас, но в мире футбола он бессмертен»
Сегодня, 11:09
Чеферин: «Пеле был первой суперзвездой мирового масштаба»
Сегодня, 10:58
Пол Паркер ответил на критику Лингарда в адрес «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 10:32
Роналдо: «Наследие Пеле выходит за рамки поколений»
Сегодня, 09:55
Месси попрощался с Пеле
Сегодня, 00:47
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:08, ред.
Агбонлахор считает возможную стоимость трансфера Фернандеса завышенной .
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:53
Все завышают реальную стоимость,потом торгуются и продают по реальной!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 