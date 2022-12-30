Агбонлахор считает возможную стоимость трансфера Фернандеса завышенной .

Экс-футболист «Астон Виллы» полагает, что предполагаемая стоимость трансфера игрока «Бенфики» является завышенной.

На чемпионате мира 2022 он выглядел здорово, постоянно получал мяч в очень важных матчах. Аргентине в первых играх не хватало именно его. Но 105 миллионов фунтов? Не уверен, что следует столько платить, руководствуясь игрой на мировом первенстве.

Не могу сказать, что он выступил настолько впечатляюще. Он смотрелся неплохо, действовал агрессивно, помогал коллективу. Он хороший игрок, но... Наверное, все дело в возрасте. Ему лишь 21 год. А «Челси» хочет усилить линию полузащиты. Но лично я бы столько платить не стал.