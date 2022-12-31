Зеедорф: «Роналду мог бы не занимать позицию жертвы»

Экс-игрок «Милана» Кларенс Зеедорф высказался о переходе нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср».
Прежде всего, его следует уважать: если он поедет в чемпионат Саудовской Аравии и заработает там много, это будет потому, что он ценен.
Но в МЮ, наверное, он мог бы не занимать позицию жертвы. Если бы мне пришлось дать ему какой-нибудь совет, я бы попросил его закончить карьеру достойно, ради своего величия, не поддаваясь на провокации, лучше справляясь с критикой – так, как это делал Месси.
Как говорится, тяжелее удержаться, чем подняться.
Как говорится, тяжелее удержаться, чем подняться.