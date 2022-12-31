Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

Зеедорф: «Роналду мог бы не занимать позицию жертвы»

сегодня, 14:50

Экс-игрок «Милана» Кларенс Зеедорф высказался о переходе нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

Прежде всего, его следует уважать: если он поедет в чемпионат Саудовской Аравии и заработает там много, это будет потому, что он ценен.

Но в МЮ, наверное, он мог бы не занимать позицию жертвы. Если бы мне пришлось дать ему какой-нибудь совет, я бы попросил его закончить карьеру достойно, ради своего величия, не поддаваясь на провокации, лучше справляясь с критикой – так, как это делал Месси.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Конте: «Для того, чтобы понять философию клуба, нужно побыть в нём»
Сегодня, 15:20
Ван Дейк: «Мы — семья, готовы поддержать Гакпо, несмотря ни на что»
Сегодня, 15:14
Гвардиола: «На данный момент „Арсенал“ играет замечательно»
Сегодня, 13:55
Тен Хаг: «Отрадно, что „Реал“ решил продать Каземиро!»
Сегодня, 12:50
Каррагер: «Это грустный финал для Роналду»
Сегодня, 12:14
Клопп объяснил причины приобретения Гакпо «Ливерпулем»
Сегодня, 11:33
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:47
Да наплевать на всех, лишь бы больше всех платили...
xu665c6672qa
xu665c6672qa
сегодня в 15:21
Кларенс полностью прав.
Elliada
Elliada
сегодня в 15:16
Тут он прав. Месси весь прошлый год критиковали. Разве Лео поддался критике и делал вещи, которые не нужно было делать? Конечно, нет. Лучший ответ это результат. Месси молча делал свое дело на поле. И вот результат. А Роналду наоборот. Каждую критику принимал в штыки, реагировал неадекватно, вот и результат.

Как говорится, тяжелее удержаться, чем подняться.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 