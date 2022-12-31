Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Тен Хаг: «Отрадно, что „Реал“ решил продать Каземиро!»

сегодня, 12:50

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рад, что полузащитник Каземиро решил продолжить свою карьеру в манкунианском клубе.

Отрадно, что «Реал» решил продать Каземиро! Он здорово проявил себя на прошедшем чемпионате мира. Великолепный игрок. Нам перед началом сезона был нужен опорный полузащитник, и он полностью закрыл эту позицию.

Перед началом сезона было много споров, но нам нужен был правильный футболист, и мы получили его. Я действительно очень рад тому, что за «Манчестер Юнайтед» играет Каземиро, ибо он по-настоящему повышает класс «красных дьяволов».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Конте: «Для того, чтобы понять философию клуба, нужно побыть в нём»
Сегодня, 15:20
Ван Дейк: «Мы — семья, готовы поддержать Гакпо, несмотря ни на что»
Сегодня, 15:14
Зеедорф: «Роналду мог бы не занимать позицию жертвы»
Сегодня, 14:50
Гвардиола: «На данный момент „Арсенал“ играет замечательно»
Сегодня, 13:55
Каррагер: «Это грустный финал для Роналду»
Сегодня, 12:14
Клопп объяснил причины приобретения Гакпо «Ливерпулем»
Сегодня, 11:33
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 16:33
На тебе, Б-же, что нам негоже)))
shlomo
shlomo
сегодня в 13:16
Ну и славно что все довольны...одни от продажи, другие от приобретения
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 