Тен Хаг: «Отрадно, что „Реал“ решил продать Каземиро!»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рад, что полузащитник решил продолжить свою карьеру в манкунианском клубе.

Отрадно, что «Реал» решил продать Каземиро! Он здорово проявил себя на прошедшем чемпионате мира. Великолепный игрок. Нам перед началом сезона был нужен опорный полузащитник, и он полностью закрыл эту позицию.

Перед началом сезона было много споров, но нам нужен был правильный футболист, и мы получили его. Я действительно очень рад тому, что за «Манчестер Юнайтед» играет Каземиро, ибо он по-настоящему повышает класс «красных дьяволов».