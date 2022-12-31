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Футбольный агент оценил будущее Роналду в сборной Португалии

сегодня, 09:54

Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал переход нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

Он решил заработать много денег, но он понимает, что у этого есть своя цена. Я сомневаюсь, что после того, как он начнет играть в Саудовской Аравии, он продолжит выступать за сборную.

Существует такое негласное правило. Игрока, который выступает в Эмиратах или Саудовской Аравии, вряд ли позовут в сборную. Там другой футбол и другой темп игры.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 14:27
Аьуьакара их Аль Насра вызвали в Камерун и он забил голы на этом ЧМе в том числе победный Бразилии. Так что у Рона есть шансы, главное играть и забивать за клуб стабильно, быть в форме. В МЮ ему не дали этого из за чего он не мог нормально подготовиться к ЧМ. Гном вон тоже играет в лиге фермеров и не чего.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:45
Похоже могут вызвать только на прощальный матч.
Elliada
Elliada
сегодня в 11:23
Я думаю, что он продолжит выступать за сборную. Это ведь единственный шанс поиграть в Европе. Не думаю, что после Аль-Насра он вернется в Европу.
adekvat
adekvat
сегодня в 10:47
Португалии надо строить команду без Кристинки, молодежи талантливой хватает.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:43
Да в чью пьяную голову придет вызывать его в сборную? Хотя не удивлюсь если его по блату возьмут на Мундиаль 2026.Посидит на скамеечке, сборная Португалии очень перспективная. Вполне может выстрелить при удачном жребии. И вуаля.. Получит титул, так же как на Европе 2016 на скамейке попрыгает и для своих обожателей станет лучшим....:)))

Ну а так что, против футбольных карликов и в товарняках вполне может ещё пару лет поиграть, иначе его Месси (который решил не уходить из сборной после ЧМ) и по голам за сборные перегонит. Думаю Португальская федерация футбола все же не хотела бы потерять этот рекорд...
ОПС
ОПС
сегодня в 10:42
Первое время звать будут.
HOROVEL7
HOROVEL7
сегодня в 10:25
Скорее он прав, но может быть это ему поможет играть без травм.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 10:11
Время покажет...
Скорее всего с Федерацией он договорится.
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