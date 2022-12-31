Футбольный агент оценил будущее Роналду в сборной Португалии

Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал переход нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср».
Он решил заработать много денег, но он понимает, что у этого есть своя цена. Я сомневаюсь, что после того, как он начнет играть в Саудовской Аравии, он продолжит выступать за сборную.
Существует такое негласное правило. Игрока, который выступает в Эмиратах или Саудовской Аравии, вряд ли позовут в сборную. Там другой футбол и другой темп игры.
Ну а так что, против футбольных карликов и в товарняках вполне может ещё пару лет поиграть, иначе его Месси (который решил не уходить из сборной после ЧМ) и по голам за сборные перегонит. Думаю Португальская федерация футбола все же не хотела бы потерять этот рекорд...
Ну а так что, против футбольных карликов и в товарняках вполне может ещё пару лет поиграть, иначе его Месси (который решил не уходить из сборной после ЧМ) и по голам за сборные перегонит. Думаю Португальская федерация футбола все же не хотела бы потерять этот рекорд...