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Каррагер: «Это грустный финал для Роналду»

сегодня, 12:14

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о переходе нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

Это грустный финал для Роналду. Криштиану завершил карьеру интервью Пирсу Моргану, а Лионель Месси выиграл чемпионат мира. Это не лучший способ уйти.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 14:10, ред.
Какой, скажите на милость, толк от этих двух - бессвязных строчек Каррагера ?
Уж если надо донести его мысль внятно, а не через ... одно место, представьте полноценные выдержки интервью.
Н е э г о и с т
Н е э г о и с т
сегодня в 14:02
Не грустный, а справедливый...
Lewa2708
Lewa2708 ответ Золoтой Мяч (раскрыть)
сегодня в 14:01
Если не сбавят обороты, я думаю Холанд и Мбаппе его тоже обгонят
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 13:58
Сопьётся он там от скуки, здесь он со своим характером и борьбой с Месси, стремился быть лучшим и это его вдохновляло.
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч
сегодня в 13:39
Если бы Месси проиграл ЧМ то Роналду играл бы дальше в Европе.
Он даже смирился с тем что потеряет звание лучшего бомбардира в ЛЧ
alex2612
alex2612
сегодня в 13:30
С огромной зарплатой
Devjatiy
Devjatiy
сегодня в 13:24
Опустили с небес на землю.
Elliada
Elliada
сегодня в 12:57
Что заслужил, то и получил.
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 12:52, ред.
Эх! А ведь мог стать одноклубником самого Кокорина)
ДСА
ДСА
сегодня в 12:40
Король повержен, да здравствует новый король! Мбаппе или Холанд.
Гость
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