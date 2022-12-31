Каррагер: «Это грустный финал для Роналду»

Экс-игрок «Ливерпуля» высказался о переходе нападающего в «Аль-Наср».

Это грустный финал для Роналду. Криштиану завершил карьеру интервью Пирсу Моргану, а Лионель Месси выиграл чемпионат мира. Это не лучший способ уйти.