Каррагер: «Это грустный финал для Роналду»

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о переходе нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср».
Это грустный финал для Роналду. Криштиану завершил карьеру интервью Пирсу Моргану, а Лионель Месси выиграл чемпионат мира. Это не лучший способ уйти.
Уж если надо донести его мысль внятно, а не через ... одно место, представьте полноценные выдержки интервью.
Уж если надо донести его мысль внятно, а не через ... одно место, представьте полноценные выдержки интервью.
Он даже смирился с тем что потеряет звание лучшего бомбардира в ЛЧ
Он даже смирился с тем что потеряет звание лучшего бомбардира в ЛЧ