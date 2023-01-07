Месси признан лучшим плеймейкером 2022 года

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сегодня, 10:31

Международная федерация футбольной истории и статистики ( IFFHS ) назвала лучшего плеймейкера 2022 года.

Им стал нападающий ПСЖ и сборной Аргентины . В рейтинге, составленном IFFHS , аргентинец набрал 170 баллов. Второе место занял из «Реала» (115), третье — из «Ман Сити» (40).

Месси удостоен звания лучшего плеймейкера года в 5-й раз в карьере. Ранее он побеждал в этой номинации в 2015, 2016, 2017 и 2019 году. В 2020 и 2021 титул доставался Де Брюйне, в 2018-м — Модричу.