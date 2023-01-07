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Месси признан лучшим плеймейкером 2022 года

сегодня, 10:31

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего плеймейкера 2022 года.

Им стал нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси. В рейтинге, составленном IFFHS, аргентинец набрал 170 баллов. Второе место занял Лука Модрич из «Реала» (115), третье — Кевин Де Брюйне из «Ман Сити» (40).

Месси удостоен звания лучшего плеймейкера года в 5-й раз в карьере. Ранее он побеждал в этой номинации в 2015, 2016, 2017 и 2019 году. В 2020 и 2021 титул доставался Де Брюйне, в 2018-м — Модричу.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 16:42
Так же трудно доказать фанату Месси обратное ну и тоже не буду (ведь аргентина выиграла исключительно благадоря Месси 😀 и липовых пенальти не было ) ну спорить не буду тем более в РПЛ мы как я понял болеем за один клуб и да кстати успехи Роналду мне были интересны когда он играл за Реал
Байкал-38.
Байкал-38. ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 16:34
Спорить с Вами больше не буду, наверное Месси вообще играть в футбол не умеет и всё куплено, причём с самого начала карьеры. Месси всю жизнь простоял, а победу ковали другие, а он только (ну разумеется за бабки) заставлял, что бы его прославляли.
Трудно доказать фанату Роналду, который яростно ненавидит Месси.
Ничего личного, к Вам нормально отношусь, но это к сожалению правда.
амурец
амурец ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 16:26
Нет не гениальный у арга на плечах висел голландец и перед ним были голландцы гол исключительно его заслуга, Месси давал пас а борьбу вот в финале когда забивал ди Мария вот на него был действительно гениальный пас
Байкал-38.
Байкал-38. ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 15:32
Никто не говорит, что Лусеро не проявил свои качества при забитее гола, сыграл кстати отлично и принял мяч и что самое главное не делал лишние движения.
Касание, шаг и на скорости проткнул вратаря.
Но посмотри, что пришествовало этому голу.
Месси довольно таки на большом расстоянии от штрафной получил мяч, продвигаясь к воротам сделал несколько обманных движении, что привело к замешательству обороны голландцев.
Потом когда его атаковал один из оборонцев он сделал из под него пас, да так, что ни один из шести игроков обороны не имели шансов помешать Лусеро принять его. А дальше как говориться дело техники.
Ну разве это не гениальный пас?
Посмотри ещё раз этот момент и абстрагируйся, что это был Месси, просто посмотри на исполнения.
амурец
амурец ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 13:50
Добрый вечер пас в матче с хорватами никто не оспаривает это было красиво и зряче, что касается голландцев пас игроку на плечах которого висел защитник и перед не им было ещё двое то это заслуга игрока забившего а не отдавшего пас
НЕ Э Г О И С Т
НЕ Э Г О И С Т
сегодня в 13:29
В Южной Африке и окрестностях поди сейчас хорошо... Очень хорошо... Хе..
ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:26
Став чемпионом мира по футболу - признания и титулы сами уже прилипают..к Месси
Байкал-38
Байкал-38 ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 13:19
Приветствую!
Гениальный пас в разрез всей обороны голландцев, выход 1 на 1 и гол Лусеро.
А что сделал Месси с Гвардиолом и потом отдал голевой пас на Алвареса?

Это только два его паса последних, но очень важных паса и оба можно назвать конфетками.

Но в этом рейтинге нет очков за "на загляденье". Там учитывается совсем другое.
И там важнее два простых паса, возможно даже отскоки, чем один пас "на загляденье".
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 12:57
Да уж, столько лет быть фанатом Роналду и на каждом углу вещать, что он лучший это очень тяжело, особенно когда есть кто то ещё лучше.
Сейчас же когда твой кумир то ли в южной Африке, то ли в Саудовской Аравии готовиться играть в компании слабых игроков и тех кто просто доигрывает и зарабатывает на пенсию, ещё труднее от того, что Месси стал чемпионом мира и собрал всю возможную коллекцию трофеев для игрока.
Если ещё кто то раньше и считал что Роналду лучше Месси, то сейчас уже все специалисты в голос ставят на первое место, говоря про португальца, что и у него была хорошая карьера.
Тут возникает вопрос как быть и что делать?
Ну наверное пора уже смириться, что Месси №1 и обходить подобные новости стороной.
амурец
амурец
сегодня в 12:41
Ха ха вот поржал Месси лучший плеймекер да он ни с же Брюйне а особенно с Модричем рядом не валялся вот кто назовет передачи на загляденье
kindpennywise
kindpennywise ответ Tirkesh Annamyradow (раскрыть)
сегодня в 12:10
Согласен. Если Холланд выиграет АПЛ с 40-45 забитыми мячами можно и ему дать. В принципе забьет 15-16 в ЛЧ и выиграет ЛЧ тоже самое
KTSn
KTSn
сегодня в 11:27
Что очевидно. Браво!
cska1948
cska1948
сегодня в 11:20
Месси суют во все щели. Можно подумать, что кроме него никто в футбол играть не умеет. Осталось ещё признать его лучшим защитником и вратарём.
Tirkesh Annamyradow
Tirkesh Annamyradow
сегодня в 11:17
Месси получить всё потомучто он исповедует Иудаизм. Самый главный секрет у него будет 10 золотых мяча
Союзник противников
Союзник противников ответ SSC Napoli (раскрыть)
сегодня в 11:16
    Tirkesh Annamyradow
    Tirkesh Annamyradow
    сегодня в 11:15
    Один чемпионат и семь матча ничего не решает . Футболисты целый год играют им ничего несветить . Несправидливый футбол последний 5 лет.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    сегодня в 11:15
    А нам на это "аль на94",где упокоился их нарцисситское высочество.Факты-упрямая вещь.
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 10:58
    Очередная награда для гения. И самое главное - не последняя. 2022 год для Месси выдался выдающимся. 2023 год будет не менее великим.
    ABir
    ABir
    сегодня в 10:58
    Месси сразу следует признать лучшим из лучших в 2022 году и закрыть эту тему при всем уважении к нему и его мастерству.
    Elliada
    Elliada ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    сегодня в 10:57
    Ну так игнорируй новости о Месси. Или тебе нравится вызывать у себя рвоту?
    SSC Napoli
    SSC Napoli ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    сегодня в 10:51, ред.
      SSC Napoli
      SSC Napoli
      сегодня в 10:48
      Трудно не согласиться!
      Желаю Месси забрать восьмой золотой мяч!
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      сегодня в 10:42
      Невероятно но люди сходят с ума, надувают нам уши так, что одно напоминание о гноме вызывает рвоту.
      Цуцык
      Цуцык
      сегодня в 10:41
      Ну, конечно. И тут эта постылая гномья рожа)))
      Гость
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