Месси признан лучшим плеймейкером 2022 года

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего плеймейкера 2022 года.
Им стал нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси. В рейтинге, составленном IFFHS, аргентинец набрал 170 баллов. Второе место занял Лука Модрич из «Реала» (115), третье — Кевин Де Брюйне из «Ман Сити» (40).
Месси удостоен звания лучшего плеймейкера года в 5-й раз в карьере. Ранее он побеждал в этой номинации в 2015, 2016, 2017 и 2019 году. В 2020 и 2021 титул доставался Де Брюйне, в 2018-м — Модричу.
Трудно доказать фанату Роналду, который яростно ненавидит Месси.
Ничего личного, к Вам нормально отношусь, но это к сожалению правда.
Трудно доказать фанату Роналду, который яростно ненавидит Месси.
Ничего личного, к Вам нормально отношусь, но это к сожалению правда.
Касание, шаг и на скорости проткнул вратаря.
Но посмотри, что пришествовало этому голу.
Месси довольно таки на большом расстоянии от штрафной получил мяч, продвигаясь к воротам сделал несколько обманных движении, что привело к замешательству обороны голландцев.
Потом когда его атаковал один из оборонцев он сделал из под него пас, да так, что ни один из шести игроков обороны не имели шансов помешать Лусеро принять его. А дальше как говориться дело техники.
Ну разве это не гениальный пас?
Посмотри ещё раз этот момент и абстрагируйся, что это был Месси, просто посмотри на исполнения.
Касание, шаг и на скорости проткнул вратаря.
Но посмотри, что пришествовало этому голу.
Месси довольно таки на большом расстоянии от штрафной получил мяч, продвигаясь к воротам сделал несколько обманных движении, что привело к замешательству обороны голландцев.
Потом когда его атаковал один из оборонцев он сделал из под него пас, да так, что ни один из шести игроков обороны не имели шансов помешать Лусеро принять его. А дальше как говориться дело техники.
Ну разве это не гениальный пас?
Посмотри ещё раз этот момент и абстрагируйся, что это был Месси, просто посмотри на исполнения.
Гениальный пас в разрез всей обороны голландцев, выход 1 на 1 и гол Лусеро.
А что сделал Месси с Гвардиолом и потом отдал голевой пас на Алвареса?
Это только два его паса последних, но очень важных паса и оба можно назвать конфетками.
Но в этом рейтинге нет очков за "на загляденье". Там учитывается совсем другое.
И там важнее два простых паса, возможно даже отскоки, чем один пас "на загляденье".
Гениальный пас в разрез всей обороны голландцев, выход 1 на 1 и гол Лусеро.
А что сделал Месси с Гвардиолом и потом отдал голевой пас на Алвареса?
Это только два его паса последних, но очень важных паса и оба можно назвать конфетками.
Но в этом рейтинге нет очков за "на загляденье". Там учитывается совсем другое.
И там важнее два простых паса, возможно даже отскоки, чем один пас "на загляденье".
Сейчас же когда твой кумир то ли в южной Африке, то ли в Саудовской Аравии готовиться играть в компании слабых игроков и тех кто просто доигрывает и зарабатывает на пенсию, ещё труднее от того, что Месси стал чемпионом мира и собрал всю возможную коллекцию трофеев для игрока.
Если ещё кто то раньше и считал что Роналду лучше Месси, то сейчас уже все специалисты в голос ставят на первое место, говоря про португальца, что и у него была хорошая карьера.
Тут возникает вопрос как быть и что делать?
Ну наверное пора уже смириться, что Месси №1 и обходить подобные новости стороной.
Сейчас же когда твой кумир то ли в южной Африке, то ли в Саудовской Аравии готовиться играть в компании слабых игроков и тех кто просто доигрывает и зарабатывает на пенсию, ещё труднее от того, что Месси стал чемпионом мира и собрал всю возможную коллекцию трофеев для игрока.
Если ещё кто то раньше и считал что Роналду лучше Месси, то сейчас уже все специалисты в голос ставят на первое место, говоря про португальца, что и у него была хорошая карьера.
Тут возникает вопрос как быть и что делать?
Ну наверное пора уже смириться, что Месси №1 и обходить подобные новости стороной.
Блевать хочется.
Блевать хочется.
Желаю Месси забрать восьмой золотой мяч!
Желаю Месси забрать восьмой золотой мяч!