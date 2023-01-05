Стало известно имя лучшего голкипера по версии IFFHS

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вчера, 11:32

Игрок «Реала» признан лучшим голкипером мира в 2022 году по версии IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики). Бельгиец набрал в рейтинге 125 очков.

В тройку лучших попал аргентинец Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») и представитель сборной Марокко Яссин Буну («Севилья»). Вратари набрали 110 и 55 баллов соответственно.