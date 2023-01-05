Стало известно имя лучшего голкипера по версии IFFHS

Игрок «Реала» Тибо Куртуа признан лучшим голкипером мира в 2022 году по версии IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики). Бельгиец набрал в рейтинге 125 очков.
В тройку лучших попал аргентинец Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») и представитель сборной Марокко Яссин Буну («Севилья»). Вратари набрали 110 и 55 баллов соответственно.
IFFHS также назвала имя самого результативного защитника в 2022 году.
Kosmos58Kosmos58
Ваш то лохматый бычок вроде как сдулся. Рановато себя звездой почувствовал. А реально пеночник классический.
Kosmos58Kosmos58
Ваш то лохматый бычок вроде как сдулся. Рановато себя звездой почувствовал. А реально пеночник классический.
Но тут оценивался не сезон, а год. И перевесили его подвиги в ЛЧ. Там в победе Реала у Тибо заслуг не меньше чем у Карима.
Но тут оценивался не сезон, а год. И перевесили его подвиги в ЛЧ. Там в победе Реала у Тибо заслуг не меньше чем у Карима.