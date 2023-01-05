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Стало известно имя лучшего голкипера по версии IFFHS

вчера, 11:32

Игрок «Реала» Тибо Куртуа признан лучшим голкипером мира в 2022 году по версии IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики). Бельгиец набрал в рейтинге 125 очков.

В тройку лучших попал аргентинец Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») и представитель сборной Марокко Яссин Буну («Севилья»). Вратари набрали 110 и 55 баллов соответственно.

IFFHS также назвала имя самого результативного защитника в 2022 году.

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Все комментарии
Dima salev
Dima salev
вчера в 23:10
Хорошо что аргентинский клоун не первый
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:23
Странно, что это не Месси.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:27, ред.
Специально для "космоса58" лично.
Kosmos58Kosmos58

Ваш то лохматый бычок вроде как сдулся. Рановато себя звездой почувствовал. А реально пеночник классический.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 15:11
Да вроде они вчера всем составом на своих двоих из кальянной выходили) Говорят, потом в баню пошли)
John 5mith
John 5mith
вчера в 15:06
После позорной плюхи от марокканцев я был уверен что шансов на награды у Куртуа нет.
Но тут оценивался не сезон, а год. И перевесили его подвиги в ЛЧ. Там в победе Реала у Тибо заслуг не меньше чем у Карима.
salleeh
salleeh ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 14:41
Ну да, как и вся сборная России…
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 14:35
Пока что дисквалифицировал сам себя только Нойер…
Kosmos58
Kosmos58 ответ u8fqt2fx4hu4 (раскрыть)
вчера в 13:49
Ну да! Дырофеев не хочет больше светиться ...
salleeh
salleeh ответ kindpennywise (раскрыть)
вчера в 12:47, ред.
Разумеется это был сарказм. Так по хорошему его бы дисквалифицировать, пока ему не стукнет сорокет…)))
Deville
Deville
вчера в 12:42
а Ливакович не достоин быть в тройке бронзовый призер ЧМ, или вратарь Ливерпуля Алиссон?
kindpennywise
kindpennywise ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 12:28
Надо оценивать сезон в целом, а не фарт 4-х недельный
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 12:19
Эта организация более менее разумно расставляет рейтинги
salleeh
salleeh
вчера в 12:17, ред.
А почему не аргентинец? Чувак с взглядом сумасшедшего должен быть на первом месте…
adrianes
adrianes
вчера в 12:06
Тиба исправился. Раньше стабильно бабочек ловил.
u8fqt2fx4hu4
u8fqt2fx4hu4
вчера в 12:05
Жаль наших нет!!!
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