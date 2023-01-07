Назван самый возрастной вратарь 2022 года

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сегодня, 10:24

Международная федерация футбольной истории и статистики ( IFFHS ) назвала самого возрастного голкипера, принимавшего участие в матчах на топ-уровне в 2022 году.

Им стал болгарин , который 20 февраля 2022 года появился на поле в возрасте 45 лет и 343 дней. В том поединке «Славия», за которую играл кипер, проиграла софийскому ЦСКА 2:3.

Второе место занял египтянин Усса, который сыграл в матче чемпионата Египта за «Аль-Иттихад» в возрасте 45 лет и 198 дней. Третье — боливиец из «Роял Пари». Он вышел на поле в матче чемпионата Боливии, когда ему было 43 года и 324 дня.