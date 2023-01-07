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Назван самый возрастной вратарь 2022 года

сегодня, 10:24

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала самого возрастного голкипера, принимавшего участие в матчах на топ-уровне в 2022 году.

Им стал болгарин Георги Петков, который 20 февраля 2022 года появился на поле в возрасте 45 лет и 343 дней. В том поединке «Славия», за которую играл кипер, проиграла софийскому ЦСКА 2:3.

Второе место занял египтянин Усса, который сыграл в матче чемпионата Египта за «Аль-Иттихад» в возрасте 45 лет и 198 дней. Третье — боливиец Даниэль Вака из «Роял Пари». Он вышел на поле в матче чемпионата Боливии, когда ему было 43 года и 324 дня.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:20
kindpennywise
kindpennywise ответ ЮЗИК (раскрыть)
сегодня в 12:20
Посмешищем к 45 годам с 2 забитыми мячами он становиться не будет. Он закончит 2025 или 2026 году
w9b2ehx553vs
w9b2ehx553vs
сегодня в 11:18, ред.
Сорок пять, сорок пять, Жорик ягодка опять!
ОПС
ОПС
сегодня в 10:37
Это просто вызывает уважение - в 45 выходить на поле. Может кто то еще поиграет в большем возрасте.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:30
Вратари чаще встречаются возвратные, полевому сложней, их может только Роналду перегнать
Гость
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