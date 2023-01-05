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IFFHS назвала самого результативного голкипера в 2022 году

вчера, 12:02

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг самых результативных голкиперов 2022 года.

Список возглавил аргентинский страж ворот Гаспар Сервио. Вратарю это достижение покорилось во второй раз подряд. В 2021 году он забил 7 мячей за парагвайский «Гуарани». В 2022 году он записал на свой счет 4 забитых мяча — 3 в лиге и 1 в матче местного Кубка. Все свои голы он забил с пенальти.

В прошлом году, помимо Сервио, лишь один вратарь забил более одного мяча — речь о Хосе Луисе Чунге («Альянса Петролера»).

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Все комментарии
Roman73
Roman73
вчера в 18:46
Чилаверт , помнится, бил даже штрафные.
Swift2005
Swift2005
вчера в 16:43
Вратарь-гоняла
Baggio R.
Baggio R. ответ Juventus CR7 (раскрыть)
вчера в 15:42
Эх, молодо-зелено. Не в курсе о бразильском голкипере Рожерио Сени? Он за карьеру более 100(!) голов забил.
Василий 50
Василий 50
вчера в 12:56
Даже такие есть.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 12:47
Очень интересный подход. Чтобы воротари забивали голы ето конечно для Европы редкость и дикость так бы сказать. Та даже с учётом того что большинство с пенальти и всю равно что то новенькое. Не практикуемое в мировом футболе. А тут 7 мячей за год ето конечно достижение достойное внимание и уважение. В большинстве континентов защитники и половины не забивают того что забил один вратарь. Хотя опять таки надо учитывать что все были забиты с точки. Хотя ето не уменьшает достижение игрока.
kindpennywise
kindpennywise
вчера в 12:27
Времена вратарей типа Ханса Йорга Бутта, Роджерио Сени и Чилаверта в прошлом
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