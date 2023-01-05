IFFHS назвала самого результативного голкипера в 2022 году

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вчера, 12:02

Международная федерация футбольной истории и статистики ( IFFHS ) опубликовала рейтинг самых результативных голкиперов 2022 года.

Список возглавил аргентинский страж ворот . Вратарю это достижение покорилось во второй раз подряд. В 2021 году он забил 7 мячей за парагвайский «Гуарани». В 2022 году он записал на свой счет 4 забитых мяча — 3 в лиге и 1 в матче местного Кубка. Все свои голы он забил с пенальти.

В прошлом году, помимо Сервио, лишь один вратарь забил более одного мяча — речь о Хосе Луисе Чунге («Альянса Петролера»).