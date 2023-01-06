Стало известно имя лучшего спортсмена года по версии L’Equipe

Опубликован рейтинг лучших спортсменов года по версии L’Equipe. Лидером стал нападающий ПСЖ Лионель Месси, на втором месте оказался его одноклубник Килиан Мбаппе. Третью строчку взял теннисист Рафаэль Надаль.
Из числа футболистов в топ-10 списка также попал форвард «Реала» Карим Бензема.
Награда от L’Equipe с 1946 года вручалась лучшему спортсмену Франции, с 1975-го лучшему во всем мире представителю мира спорта. С 2012 года отдельно присуждается приз лучшему спортсмену мира и лидеру французского рейтинга.
Правда немного смущает их очерёдность...
Лучший игрок ...
Обладатель Золотого мяча...
и Победитель ЧМ...
Правда немного смущает их очерёдность...
Лучший игрок ...
Обладатель Золотого мяча...
и Победитель ЧМ...
Я после победы Месси на ЧМ одного персонажа перестал видеть здесь 🙈
Я после победы Месси на ЧМ одного персонажа перестал видеть здесь 🙈