Стало известно имя лучшего спортсмена года по версии L’Equipe

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вчера, 14:14

Опубликован рейтинг лучших спортсменов года по версии L’Equipe. Лидером стал нападающий ПСЖ , на втором месте оказался его одноклубник . Третью строчку взял теннисист Рафаэль Надаль.

Из числа футболистов в топ-10 списка также попал форвард «Реала» .

Награда от L’Equipe с 1946 года вручалась лучшему спортсмену Франции, с 1975-го лучшему во всем мире представителю мира спорта. С 2012 года отдельно присуждается приз лучшему спортсмену мира и лидеру французского рейтинга.