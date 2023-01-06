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Стало известно имя лучшего спортсмена года по версии L’Equipe

вчера, 14:14

Опубликован рейтинг лучших спортсменов года по версии L’Equipe. Лидером стал нападающий ПСЖ Лионель Месси, на втором месте оказался его одноклубник Килиан Мбаппе. Третью строчку взял теннисист Рафаэль Надаль.

Из числа футболистов в топ-10 списка также попал форвард «Реала» Карим Бензема.

Награда от L’Equipe с 1946 года вручалась лучшему спортсмену Франции, с 1975-го лучшему во всем мире представителю мира спорта. С 2012 года отдельно присуждается приз лучшему спортсмену мира и лидеру французского рейтинга.

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Все комментарии
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
сегодня в 02:11, ред.
7 голов на ЧМ 4 с пенальти, общее кол-во пенок 5. Левый победитель к коему все привыкли))
амурец
амурец
сегодня в 01:29
Лучший за липовые пенальти
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Цуцык (раскрыть)
вчера в 21:20
В детстве читал сказки про гномов.Насколько я помню (из книжек)-гномы любили драгоценные камни, может и золото, не помню.Суть-они это всё добывали тяжелым ежедневным трудом.На халяву ничего не доставалось.Как и обозначенному выше "персонажу".Месси-трудяга, тут не поспоришь.
Владимир Коробов
Владимир Коробов
вчера в 19:55
Рейтинг для себя называется. В в мире полным полно действующих спортсменов, чье количество трофеев разного уровня не ограничивается одним десятком. А у них футболисты - лучшие спортсмены.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:51
    cska1948
    cska1948
    вчера в 18:51, ред.
    Кто-нибудь может объяснить, почему Месси признанный лучшим футболистом в мире и лучшим спортсменом в мире не входит ДАЖЕ в топ-100 самых дорогих футболистов?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 17:42
    Ничего странного что французское издание поставило 3-х игроков столичного клуба в 10-ку самых французских спортсменов...

    Правда немного смущает их очерёдность...
    Лучший игрок ...
    Обладатель Золотого мяча...
    и Победитель ЧМ...
    Elliada
    Elliada ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
    вчера в 17:40
    То есть, я выдумал, что 20% всех голов Роналду с пенальти?
    salleeh
    salleeh
    вчера в 17:32
    Французские издания не видят разницы между крушением боинга и падением велосипеда.
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 17:32
      Elliada
      Elliada ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
      вчера в 17:07
      Где я оскорбляю Роналду? Приведи пример. Самое худшее, как я его назвал, это балласт. К твоему сведению, балласт - это человек, обладающий малой полезностью. И я бы не назвал его пребывание на поле игрой.
      ЦСКА 06
      ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 17:02
      Нет. Для меня Бог это Аллах1. А роналду просто футболист за которого я болею. Но я никогда и нигде не оскорбляю месси как это делаешь ты.
      Agamaga........
      Agamaga........
      вчера в 16:16
      Какая неожиданность, особенно для фанатов самого сладкого фрукта в мире 😀
      Я после победы Месси на ЧМ одного персонажа перестал видеть здесь 🙈
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ GOR TER-ARISTAKESSIAN (раскрыть)
      вчера в 16:14
      😀
      Elliada
      Elliada ответ Цуцык (раскрыть)
      вчера в 15:58
      Месси любит золото? По-моему, другой за деньги в страну верблюдов поехал
      Цуцык
      Цуцык ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
      вчера в 15:41
      Пешеход по сути своей гном. Очень золото любит. Барсу чуть не развалил. Теперь кубок мира купил.
      Цуцык
      Цуцык ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 15:40
      А король-то голый.
      Цуцык
      Цуцык ответ НЕ Э Г О И С Т (раскрыть)
      вчера в 15:39
        Ilya Seedyakin
        Ilya Seedyakin
        вчера в 15:38
          Elliada
          Elliada ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
          вчера в 15:35
            ЦСКА 06
            ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
            вчера в 15:32
              НЕ Э Г О И С Т
              НЕ Э Г О И С Т
              вчера в 15:21
              Без вариантов... Для всего мира, и особенно "Южной Африки".. Крепись, "южноафриканец"...
              Futurista
              Futurista ответ rhskmz (раскрыть)
              вчера в 15:21
              У Овечкина российское гражданство...
              Elliada
              Elliada
              вчера в 15:18
              Король! получает очередную награду. Хейтеры в ярости.
              Boricku
              Boricku
              вчера в 15:13
              Гном психованый, на дискву его !
              Dauletbek
              Dauletbek ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
              вчера в 14:59
              Хороший фотошоп
              h_a_k_k_e_r
              h_a_k_k_e_r
              вчера в 14:51
              Я гениальный футболист, поэтому буду играть на юге Африки. Я выиграл все, что можно.
              Рыжик-Мурыжик
              Рыжик-Мурыжик ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
              вчера в 14:50
              Вы, батенька, Толкина перечитали))Гномы мерещатся.Хотя, так-то, в футболе полно игроков ниже Месси ростом.
              John 5mith
              John 5mith ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
              вчера в 14:50
              Достаточно памятника. Чтобы таким вот голубям было на кого 94
              Athletic Club de Bilbao
              Athletic Club de Bilbao
              вчера в 14:47
              Роналду в шоке.
              Гость
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