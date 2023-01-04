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Стало известно имя лучшего футболиста мира в 2022 году по версии IFFHS

вчера, 17:32

Нападающий сборной Аргентины и ПСЖ Лионель Месси признан лучшим игроком 2022 года по версии IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики).

Победа на чемпионате мира в Катаре во многом помогла Месси возглавить этот рейтинг, он набрал 275 очков. На втором месте списка расположился Килиан Мбаппе (35 баллов), а на третьем — Карим Бензема (30 пунктов) — оба являются французами.

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30 декабря 2022Максим Тарасов в блоге Футбол и деньги
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Все комментарии
Estiva
Estiva
сегодня в 00:36
Иначе и быть не могло
Н е э г о и с т
Н е э г о и с т ответ Asman tours (раскрыть)
вчера в 23:02, ред.
    Terek-Anji
    Terek-Anji
    вчера в 23:00
    Просто ржу в голос. Месси, разумеется гениальный игрок, но назвать его лучшим в 2022 году может только самый ярый фанат аргентинца.

    И этот кубок мира добыла команда, а не Месси.
    KTSn
    KTSn
    вчера в 22:12
    Это вам не нарцисс заднеприводный
    Asman tours
    Asman tours ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 22:07
      Elliada
      Elliada ответ Asman tours (раскрыть)
      вчера в 21:46
      Когда в финале выбежали игроки, они ни на что не влияли. Максимум, им желтую могли показать, но гол отменить точно не стали бы. Кстати, когда Франция забивала там тоже игроки выбежали на поле, но про это никто не говорит.

      Если бы Месси дали желтую за руку, он дальше держал бы себя в руках и не стал бы спорить с арбитром, поэтому не было никакой красной карточки. Это все знают. После желтой игроки сдерживаются.

      С чего ты решил, что я злюсь? Разве где-то я писал оскорбления?

      Победе Месси и Аргентине больше всего не радуются поклонники Роналду и ненавистники Месси. В каждом турнире победителю можно предъявить что-то такое, что может оспорить их победу. К примеру, можно сказать, что Марадона выиграл ЧМ благодаря игре рукой или Италия выиграла благодаря провокации Матерацци. Это футбол. Если бы Франция выиграла бы ЧМ, уверен, что к ней тоже вопросы и претензии были бы. К примеру, почему не давали карточки за фолы на Де Пауля? Почему дали пенальти, защитник Аргентины не видел момент удара? Было несколько таких моментов, когда пенальти не ставили. И так до бесконечности. Выиграла Аргентина. Смирись.
      Asman tours
      Asman tours ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 21:35
      Согласен. Тут не Прав.
      Asman tours
      Asman tours ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 21:33
      Не злись, почему ты злишься? Зачем мне мнение экспертов, я сам видел эти матчи. Причем здесь другие туниры, я конкретно говорю о ЧМ 2022. Посмотри в интенете фото где игок сборной Аргентины вбегает в штрафную, до момента удара месси По мячу. Игра месси рукой, когда ему даже желтую не Показали. Все нормально да ?
      salleeh
      salleeh
      вчера в 21:31
      Большая разница, когда ты достиг цели и когда тебя привели к цели. Из гнома сделали идола, за пять пенальти, один из которых он не забил и ещё пару корявеньких с игры.
      Elliada
      Elliada ответ Asman tours (раскрыть)
      вчера в 21:28
      Почитай. ЗМ дается за сезон. Поэтому Бензема получил так рано, а не в конце года. ЧМ 2022 пойдет в зачет ЗМ 2023
      Elliada
      Elliada ответ Asman tours (раскрыть)
      вчера в 21:27
      Тащили Аргентину? Приведи мнения специалистов, которые утверждают, что пенальти Аргентины липовые. Не одного эксперта типа Пирса Моргана, а нескольких. Скинь ссылки, я почитаю. Это раз. Во-вторых, Месси стал третьим футболистом, который забил 4 пенальти на одном ЧМ. То есть, до него двое футболистов уже забивали по 4 пенальти. Их тоже тащили?

      Помимо ЧМ, Месси выиграл КА, Финаллисиму, Олимпиаду, молодежный ЧМ. Там тоже тащили Аргентину?
      Asman tours
      Asman tours ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 21:26, ред.
      ЗМ по сути с того года должен вучаться за календаный год. Тобишь весь 2023 год, ЧМ остался в 2022 году. Если бы все было, как ты пишешь согласен, проводит хороший сезон, но к сожелению оценивается календарный год.
      Asman tours
      Asman tours ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 21:22
        Elliada
        Elliada ответ Цуцык (раскрыть)
        вчера в 21:20
        Ну раз ты считаешь ЗМ дном, не обращай внимание. Правильно говорю, Буратино 1?
        Цуцык
        Цуцык ответ Elliada (раскрыть)
        вчера в 21:09
        Да всё по той же причине. Фифа тащит его за гномьи ушки. Репутация после последнего ЗМ упала - ниже некуда. Хотя, казалось бы, куда уже ниже!
        Elliada
        Elliada ответ Asman tours (раскрыть)
        вчера в 21:04
        Если в Барселоне игру делали Хави и Иньеста, почему у Месси больше голов и голевых передач? К тому же, в сборной Аргентине нет Хави и Иньесты, но Месси с сборной выиграл всё.
        Elliada
        Elliada ответ Asman tours (раскрыть)
        вчера в 21:02
        Бензема получил ЗМ за сезон 21/22. ЧМ относится к сезону 22/23. То есть будут судить с осени 22 года до весны 23 года. Месси проводит отличный сезон. Много забивает, много отдает голевых передач + 2 трофея выиграл: Суперкубок Франции и ЧМ 2022. К весне может выиграть чемпионат Франции и Кубок Франции. Может, в ЛЧ что-то срастется. Плюс дополнительные показатели. Такие как: победа в чемпионате и Кубке Франции сделают Месси самым титулованным футболистом в истории. Количество голов за карьеру перевалит за 800 (сейчас 793 голов за карьеру), количество голов за клубы перевалит за 700 (сейчас 695), за сборную перевалит за 100 (сейчас 98 голов). Количество голевых передач за карьеру перевалит за 400 (сейчас 390).

        По совокупности дадут ЗМ. Согласись, это весьма впечатляет, имею в виду какие достижения его ждут в 2023 году.
        Asman tours
        Asman tours ответ Elliada (раскрыть)
        вчера в 20:54
        Так же было в барсе, игру делали хави и иньеста, а все хвалили месси, говоришь -договаривай полностью
        Asman tours
        Asman tours ответ Elliada (раскрыть)
        вчера в 20:52
        Я сказал о роналду и 2013 год. Варан не был лучше других в сборной Франции. И не показывал выдающейся игры в реале. Нельзя давать ЗМ месии за то что он весь прошлый сезон играл, как любой игок сбоной узбекистана и оказал хоошую статистику в прследних 4 месяцах 2022 года. Я понимаю, что та дугая награда. Но даю 99% что он и возьмет ЗМ, хотя лучшим на мой взгляд был мбапе.
        Elliada
        Elliada ответ Deville (комментарий удален) (раскрыть)
        вчера в 20:47
        Я буду очень рад, если Сити выиграет ЛЧ. Но Холанна я не буду считать достойным ЗМ, даже если он забьет хет-трик в финале. Во-первых, в 22 года не дают ЗМ, слишком молод. В 22 года только Месси получил ЗМ. Он не Месси. Во-вторых, я не люблю такой тип игроков, как Холанн. Имею ввиду замыкателей. К этой же категории относятся Роналду, Левандовски, Мбаппе. За них всю игру делает полузащита, а они только замыкают и забирают всю славу.

        Что сделал Мбаппе в последних играх ПСЖ? Ничего. Когда его не выводят 1 на 1 с вратарем, он бесполезен. Что сделал поляк для Барселоны? Ничего. Что с ним, что без него Барселона в ЛЕ.

        В Сити всю игру делает Де Брюйне. Но хвалят Холанна. В Реале игру делали Модрич, Кросс, но слава уходила Роналду. Реал без него выиграл ЛЧ. А Роналду без Реала дальше 1/8 финала не проходил.
        Elliada
        Elliada ответ Asman tours (раскрыть)
        вчера в 20:40
        Это не ЗМ, а другая награда. По поводу ЗМ. Кроме голов и трофеев есть качество игры. Месси на голову лучше всех играет. Если судить по трофеям, то почему Варану не дали ЗМ в 2018 году, когда он выиграл ЧМ и ЛЧ, а дали Модричу? Почему дали Роналду в 2013 году, который не выиграл ни одного трофея и не стал лучшим бомбардиром.
        Asman tours
        Asman tours ответ Elliada (раскрыть)
        вчера в 20:36
        Аргументов много, 1-ое почему месси может получть мяч за победу в кубке Америки, а мбапе за победу в Лиге 1 нет? 2 аргумент если награда дается за год календарный, то 1 половину месси мягко говоря правалил. 3-е на сколько сильно бы весь мир не любил мессии, но взрослый человек, который может делать выводы из увиденного, скажет вам что ЧМ2022 полностью договоняк, и тащили агентину все кто только мог. Тоже было в 2010 когда Мяч дали месси, а не снейдеу, хави или иньесте (хотя они и выигали ЧМ), в 2012 тоже дали мессии, а не иньесте (хотя они и выигали ЧЕ), в 2021 дали вообще не понятно за что, в 2019 у вандейка забрали мяч и отдали месси, хотя он выигал ЛЧ и тащил весь ливерпуль. В 2013 году забрали у рибери и отдали роналду, в 2018 забрали у роналду и отдали модичу. ЗМ ничего не значит лет 13 уже
        Deville
        Deville ответ Juventus CR7 (раскрыть)
        вчера в 20:10
        золотой мяч по идеи закончился в тот момент когда эту награды делили между месси и роналду другими словами между игроками реала и барселоны а теперь будут между игроками псж делить.

        по хорошему ЧМ где проходил в катаре, в ПСЖ кто хозяева шейхи из катара, финал ЧМ кто разыграл Мбаппе и Месси игроки ПСЖ, два первых места в этом рейтинге также принадлежат им. вопрос исчерпан.
        Elliada
        Elliada ответ Deville (раскрыть)
        вчера в 20:08
        С недавних пор ЗМ дается за сезон, а не за год. Поэтому Бензема получил в октябре или ноябре, а не в привычное время - в конце года.
        Deville
        Deville ответ Elliada (раскрыть)
        вчера в 20:04
        вот что такое золотой мяч - ежегодная футбольная награда, присуждаемая лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. ни о какой победе в ЛЧ там речи вообще нету, тем более за календарный сезон. это оправдание могли придумать только фанаты реала и барселоны.
        sir_Alex
        sir_Alex
        вчера в 19:51
        Неожиданно)))
        Н е э г о и с т
        Н е э г о и с т
        вчера в 19:31, ред.
        Здесь без вариантов... Готовимся к 8-му ЗМ у Месси.. Кому не нравится или надоело всё - берите пример с Гешы... Раз - и в Аль-Наср, в "Южную Африку".. Хе.. Там и новости местные можно почитать... И пять копеек свои вставить... Неплохой вариант...
        Elliada
        Elliada ответ Juventus CR7 (раскрыть)
        вчера в 19:29
        У Мбаппе 56 голов за 56 игр в 2022 году. И всего 1 выигранный трофей: Чемпионат Франции.
        ABir
        ABir
        вчера в 19:28
        Победа Месси над ближайшими конкурентами за явным преимуществом
        3ton
        3ton
        вчера в 19:27, ред.
        В таком возрасте он собирает награды и берет трофее с командами , где один из лидеров
        Это как Рафаэль Надаль.
        Легенды современного спорта , и кого надо брать в пример.
        Два скромных спортсмена , которые молча берут трофеи и уважают своих соперников
        Гость
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