Стало известно имя лучшего футболиста мира в 2022 году по версии IFFHS

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вчера, 17:32

Нападающий сборной Аргентины и ПСЖ признан лучшим игроком 2022 года по версии IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики).

Победа на чемпионате мира в Катаре во многом помогла Месси возглавить этот рейтинг, он набрал 275 очков. На втором месте списка расположился Килиан Мбаппе (35 баллов), а на третьем — Карим Бензема (30 пунктов) — оба являются французами.