Стало известно имя лучшего футболиста мира в 2022 году по версии IFFHS

Нападающий сборной Аргентины и ПСЖ Лионель Месси признан лучшим игроком 2022 года по версии IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики).
Победа на чемпионате мира в Катаре во многом помогла Месси возглавить этот рейтинг, он набрал 275 очков. На втором месте списка расположился Килиан Мбаппе (35 баллов), а на третьем — Карим Бензема (30 пунктов) — оба являются французами.
по хорошему ЧМ где проходил в катаре, в ПСЖ кто хозяева шейхи из катара, финал ЧМ кто разыграл Мбаппе и Месси игроки ПСЖ, два первых места в этом рейтинге также принадлежат им. вопрос исчерпан.
по хорошему ЧМ где проходил в катаре, в ПСЖ кто хозяева шейхи из катара, финал ЧМ кто разыграл Мбаппе и Месси игроки ПСЖ, два первых места в этом рейтинге также принадлежат им. вопрос исчерпан.