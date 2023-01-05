Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов мира

Исследовательская группа CIES Football Observatory изучила оценила более 30 тысяч футболистов в 75 лигах мира и составила рейтинг самых дорогих игроков мира. Топ-10 списка выглядит следующим образом:
Джуд Беллингем (208,2 млн евро, «Боруссия» Дортмунд);
Фил Фоден (200,5 млн, «Манчестер Сити»);
Килиан Мбаппе (191,7 млн, ПСЖ);
Винисиус Жуниор (190,5 млн, «Реал»);
Эрлинг Холанд (174,9 млн, «Манчестер Сити»);
Педри (170,2 млн, «Барселона»);
Гави (147,6 млн, «Барселона»);
Джамал Мусиала (145,1 млн, «Бавария»);
Йошко Гвардиол (125,8 млн, «РБ Лейпциг»);
Федерико Вальверде (123,5 млн, «Реал»).
Нападающий ПСЖ Лионель Месси и футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду оказались вне топ-100 списка.