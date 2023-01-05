Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов мира

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вчера, 15:30

Исследовательская группа CIES Football Observatory изучила оценила более 30 тысяч футболистов в 75 лигах мира и составила рейтинг самых дорогих игроков мира. Топ-10 списка выглядит следующим образом:

(208,2 млн евро, «Боруссия» Дортмунд);

(200,5 млн, «Манчестер Сити»);

(191,7 млн, ПСЖ );

Винисиус Жуниор (190,5 млн, «Реал»);

Эрлинг Холанд (174,9 млн, «Манчестер Сити»);

Педри (170,2 млн, «Барселона»);

Гави (147,6 млн, «Барселона»);

Джамал Мусиала (145,1 млн, «Бавария»);

Йошко Гвардиол (125,8 млн, «РБ Лейпциг»);

Федерико Вальверде (123,5 млн, «Реал»).