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Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов мира

вчера, 15:30

Исследовательская группа CIES Football Observatory изучила оценила более 30 тысяч футболистов в 75 лигах мира и составила рейтинг самых дорогих игроков мира. Топ-10 списка выглядит следующим образом:

Джуд Беллингем (208,2 млн евро, «Боруссия» Дортмунд);

Фил Фоден (200,5 млн, «Манчестер Сити»);

Килиан Мбаппе (191,7 млн, ПСЖ);

Винисиус Жуниор (190,5 млн, «Реал»);

Эрлинг Холанд (174,9 млн, «Манчестер Сити»);

Педри (170,2 млн, «Барселона»);

Гави (147,6 млн, «Барселона»);

Джамал Мусиала (145,1 млн, «Бавария»);

Йошко Гвардиол (125,8 млн, «РБ Лейпциг»);

Федерико Вальверде (123,5 млн, «Реал»).

Нападающий ПСЖ Лионель Месси и футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду оказались вне топ-100 списка.

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Все комментарии
Bastardo
Bastardo
сегодня в 02:01
А где Месси и Роналду? Вернее нет, не так. Где все игроки, старше 32х лет?

И да, 6 вратарей в списке, Облака почему-то нет
Хакими дешевле Трента
Родриго стоит сотку
А Луис Диас почти под сотку
И такого бреда полно
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon
вчера в 22:44
Я конечно понимаю - инфляция и всё такое, но 200kk за футболиста?! Весь мир - не Саудовская Аравия, скромнее надо быть)
Boricku
Boricku
вчера в 22:32
Это они ещё не знают трансферную цену за Дзюбиньоса
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:19
Тут 4 ярых хейтера на сайте которые постоянно следят за новостями роналду. Но они сейчас вспоминают его даже там где его нет. Удивительные люди
galem72
galem72 ответ fk666kd3s2ng (раскрыть)
вчера в 19:40
"...стопудово нагличане эту хрень составляли..."

Не знаю такую национальность "нагликане", но, проникнув в корень новости, легко можно узнать, что CIES (французская аббревиатура) - независимая организация родом из Университета Нёвшатель, Швейцария.
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 19:24
Давайте порассуждаем логически: кто из клубов способен выложить 150+ млн за одного футболиста? Пока что это сделал только ПСЖ, но в теории я ещё могу представить таковым Реал. Поэтому, глядя на весь этот список, реальными здесь выглядят только трансфер Мбаппе за 191.7 в Реал и трансфер Гвардиола за 125.8. Остальные либо с запредельными ценниками, либо уже на своём месте и никуда не пойдут в ближайшее время.
pomor45
pomor45
вчера в 19:08
Достоверными, объективными и понятными являются только физические величины. Например, уровень воды. В футболе нет ни одного достоверного показателя. Все субъективные и никак не соотносятся между собой.
FenixSL
FenixSL
вчера в 19:07
Педри (170,2 млн, «Барселона»);

Гави (147,6 млн, «Барселона»);

серьезно?)))
Agamaga........
Agamaga........ ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
вчера в 19:05
Винисиус максимум 70 стоит.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 19:03
Их всех оценили меньше, чем купили Неймара за 222 млн 😀
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:39
Чушь полная.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:35
Для начала прочитайте новость полностью и увидите, что здесь он упомянут!
Тажутин Артур
Тажутин Артур
вчера в 18:21
Рейтинг под заказ. Агенты Беллингема и Фогена подсуетились.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 18:19
Странный рейтинг. Половину этих игроков никто даже не вспоминает, пока они чего не учудят. Условный Беллингем стоит дешевле рекламного веса одного Холанда или Мбаппе.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 17:56
Во бредятина, Мбаппе,Холланд, Винисиус ,остальные и 50 не стоят
3ton
3ton
вчера в 17:41
Не один англичанин больше 100 млн не стоит .
А тут 200 млн и двое 😂😂😂😂
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 17:38
Фигня какая-то
протон
протон
вчера в 17:32
Мощно всё-таки распиарили бездарного гави. И Беллингем с Фоденом ни в одной вселенной не должны стоить больше Мбаппе с Холландом
Кто то, не помню, очень смешно пошутил под подобным рейтингом- это цены для МЮ, а для остальных?))
В трансфермаркт самая адекватная стоимость игроков. А не то, что клубы стреляют пачками денег. И этот рейтинг подстраивали типо молодой и играет в топ клубе значит дорогой. Но нет, так это не работает
А где Месси и Криш?
ДСА
ДСА
вчера в 17:29
Весьма сомнительный список, если Мбаппе и Холанд не самые дорогие.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:24
Ноунймы,пустое
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 17:22
Никто не скажет...люди умней чем вы о них думаете...

И что за круглосуточное беспокойство о рейтинге..зарплате...о потехе и кармане Роналду?? Или как вы там его называете??
Если вам этот индивидуум так не нравиться...то для чего строчить о нем даже там где его нет и в помине??
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 17:16
У рейтингов IFFHS появился достойный по абсурду конкурент
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 17:14
Холанд и Беллингем поменять местами, АПЛ лига престижнее, соответственно и цена
kindpennywise
kindpennywise
вчера в 17:11
У хейтеров Рона опять фляга свистит. Реально своих денег стоят Холланд и Киллиан, ценники остальных делить на 2 срочно
НЕ Э Г О И С Т
НЕ Э Г О И С Т
вчера в 17:07
У Месси нет цены..
lotsman
lotsman ответ rhskmz (раскрыть)
вчера в 16:55
И ВСЕМИРНАЯ ЗВЕЗДА, и Мессия уже не стоят больших денег. Их время, как игроков, уже ушло. А в качестве легенды, за них много уже не дадут.
Alex12357
Alex12357
вчера в 16:52
Сканворд одного индивидуума!
Цуцык
Цуцык ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 16:45
Не знаете, как приплести и сюда Рона, сделайте это плохо.
rhskmz
rhskmz
вчера в 16:26
Какой то странный список....
Наверное еврейский.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 16:17
А где КР???
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