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Назван лучший тренер 2022 года по версии IFFHS

сегодня, 13:52

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг лучших тренеров 2022 года.

Первое место занял Лионель Скалони, который привел сборную Аргентины к победе на ЧМ-2022.

Вторым стал тренер сборной Франции Дидье Дешам, третьим — наставник сборной Марокко Валид Реграги.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
сегодня в 15:25
Отличный тренер. Выиграл третий титул подряд.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
сегодня в 15:17
на вкус и цвет товарисчей нет
НЕ Э Г О И С Т
НЕ Э Г О И С Т
сегодня в 14:52
Без вариантов..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:46, ред.
Если раньше писали про IFFHS - "Рейтинги данной организации составляются по непрозрачной методике и противоречат рейтингам континентальных федераций, в связи с чем авторитетность IFFHS подвергается сомнению."

То теперь их вообще никто всерьёз не воспримет...

Хотя если бы Дешама звали Лионель (как Скалони) он был бы первым...))
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 14:33
Почему Анчелотти нет в списке? И вместо Реграги можно было бы хорвата Далича включить.
Сварожич
Сварожич
сегодня в 14:16
Все правильно, все получили по заслугам...
протон
протон
сегодня в 14:02
Скалони сделал топ сборную, играющую в открытый атакующий футбол. И это в период торжества прагматичного футбола. Просто красавчик, уверен скоро очередь выстроится, чтобы его нанять из европейских топов. Ну и не менее хорош Реграги - обыграть Испанию, Португалию и возить Францию в полуфинале - это дорогого стоит. Это историческое достижение. Думаю они в равной степени заслужили этот приз.
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 13:59
Немного несправедливо к Анчелотти, который стал первым тренером выигравший все топ лиги и 4 ЛЧ. Даже в тройке нет
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