Назван лучший тренер 2022 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг лучших тренеров 2022 года.
Первое место занял Лионель Скалони, который привел сборную Аргентины к победе на ЧМ-2022.
Вторым стал тренер сборной Франции Дидье Дешам, третьим — наставник сборной Марокко Валид Реграги.
То теперь их вообще никто всерьёз не воспримет...
Хотя если бы Дешама звали Лионель (как Скалони) он был бы первым...))
То теперь их вообще никто всерьёз не воспримет...
Хотя если бы Дешама звали Лионель (как Скалони) он был бы первым...))