Самородки «Арсенала» и «Ман Сити», преемники Месси и Роналду. Так выглядит список самых дорогих игроков мира

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вчера, 12:51

В топ-3 – без сюрпризов.

Килиан Мбаппе – 180 миллионов евро*

У молодого лидера ПСЖ и сборной Франции стальные нервы – он может повлиять на исход отдельного матча, даже если речь идет о решающем поединке. В финале чемпионата мира 2022 именно благодаря его голевому чутью национальная команда дважды возвращалась в игру – сначала отыгралась с 0:2, затем с 2:3.

К тому же за футболистом не первый год охотится мадридский «Реал» — но Килиан решил остаться в «Пари Сен-Жермен» (или не совсем) и не сбавляет в результативности. Игрок именно с таким набором качеств и должен лидировать в рейтинге по трансферной стоимости. К слову, у него есть минимум один достойный конкурент.

* здесь и далее цены по версии transfermarkt.de

Эрлинг Холанд – 170 миллионов

Возможно, именно противостояние Холанда и Мбаппе станет настолько же значимым, как раньше спор между Месси и Роналду. Из-за тенденций карьеры норвежец сейчас выглядит даже более предпочтительно, чем Килиан, – он становится лидером каждой команды, в которую приходит. Сначала это была дортмундская «Боруссия» — в первый же сезон Эрлинг забил 13 мячей в 15 матчах Бундеслиги.

Теперь 22-летний нападающий разрывает АПЛ – несмотря на опасения, он вписался в систему Пепа, стал более разносторонним. И за 16 игр чемпионата забил 21 мяч. Вероятно, «Манчестер Сити» не хватало как раз такого габаритного пробивного завершителя атак.

Винисиус – 120 миллионов

Бразильский вингер не сразу вышел на первые роли в «Реале», зато теперь без него испанский гранд представить невозможно. Даже тот факт, что именно Винисиус принес сливочным победу в ЛЧ , забив «Ливерпулю» в финале, уже говорит о многом. Сейчас футболист – такая же часть группы атаки «Реала», как Карим Бензема, хоть 22-летний бразилец и не настолько результативен.

В текущем сезоне Винисиус проводит на поле еще больше времени, чем в предыдущем. За 15 матчей в Ла Лиге он забил 6 голов и отдал 3 ассиста.

Джуд Беллингем – 110 миллионов

Новый главный актив «Боруссии» Дортмунд уже выбирает между грандами, которые готовы предложить ему щедрые условия контракта. Джуд – отличная опция для продвижения мяча, он чувствует момент для паса под удар и может разбивать давление за счет дриблинга.

Из-за спроса на 19-летнего англичанина даже ценник в 150 миллионов евро, выставленный дортмундцами, не выглядит дико. Среди претендентов на Беллингема – «Манчестер Сити», мадридский «Реал» и «Ливерпуль». Причем боссы каждого из клубов готовы потратить 100 и больше миллионов ради элитного исполнителя.

Фил Фоден – 110 миллионов

22-летний хавбек значительно вырос по сравнению с этапом, когда он был лишь воспитанником «Ман Сити», которого Гвардиола только начал привлекать к основе. Англичанин стабильно дает результат и качество последние 3 сезона и делает это на разных позициях. Менеджер «горожан» ставит профильного центрхава на фланги атаки и в центр нападения, но везде Фил смотрится органично для системы испанского наставника.

В текущем сезоне Фоден окончательно перешел на фланг, а его активные перемещения помогают создать дополнительные варианты для передачи вглубь. Как бы полузащитник проявил себя за пределами концепции Пепа, непонятно, но в качестве его части Фил стоит своих 110 миллионов.

Педри – 100 миллионов

Один из преемников легендарного трио «Барселоны» Хави-Бускетс-Иньеста. Последние впитали ДНК каталонского коллектива, поэтому лучше всех знают, что требуется от центральной оси «блауграны». И Педри с Гави очень повезло, что на тренерском мостике стоит Хави, а Бускетс помогает им на поле.

Педри очень быстро считывает игровые эпизоды и смещается в те зоны, где его присутствие необходимо. Так он ищет подходы к воротам соперника и создает опасность в финальной трети – иногда сам вбегает в штрафную, иногда уходит с Дембеле на фланг, иногда остается руководить опорной зоной. Интеллектуалы-полузащитники «Золотой мяч» берут крайне редко, но у Педри такой шанс будет.

Джамал Мусиала – 100 миллионов

Карьера Джамала неразрывно связана с Германией и Англией. Хавбек родился в Штутгарте, но обучался в академиях английских «Челси» и «Саутгемптона». Играл за юниорские сборные Англии, но затем оказался в национальной команде Германии до 16 лет. За годы развития Джамал впитал самое лучшее от обеих школ и выбрал карьеру в «Баварии».

Прямо сейчас Мусиала проводит свой лучший сезон с 9 голами и 6 ассистами в 14 матчах Бундеслиги. Кажется, что Джамал стал для мюнхенцев системообразующим игроком на годы вперед – а компания Садио Мане, Лероя Сане, Сержа Гнабри прививает ему менталитет победителя.

Букайо Сака – 100 миллионов

«Арсенал» последних лет – это клуб, который крайне чутко подходит к развитию своих активов. Букайо не стал одним из тех игроков, которых лондонцы отправляют по арендам, и с ходу начал выходить на уровень игрока основы. Характеристики 21-летнего вингера отлично подходят «пушкарям» при Микеле Артете – он скоростной, может самостоятельно вскрыть фланг, но при этом умеет обращаться с мячом и быстро принимает решения. С подобными качествами Сака дополняет партнеров по группе атаки: Эдегора в центре, Жезуса на острие и Мартинелли – на левом фланге.