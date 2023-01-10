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«Спартак» близок к подписанию парагвайского защитника

вчера, 08:42

«Спартак» близок к подписанию защитника «Серро Портеньо» Алексиса Дуарте.

По информации источника, стороны уже договорились о трансфере парагвайского футболиста. Контракт будет подписан до 2027 года.

На счету 22-летнего игрока 107 матчей за «Серро Портеньо» во всех турнирах, 1 гол и 3 результативные передачи.

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09 январяВадим Багров в блоге Футбольный СкаутКомментарии8
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:23
По нарезкам - однозначно хорош. Вот только пугает его любовь к дриблингу.... Ибо техничный защитник - угроза своим же воротам)))
ZIBO rock
ZIBO rock ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 13:01
А так нормально?!
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:59
Просто болельщики Зенита свято верят что Малком и сотоварищи не негры!
galem72
galem72
вчера в 11:22
Развелось этих журналистов-твиттеристов...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:19
За федунинские гроши
подпиши меня,подпиши...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:37
Наверное Алексис с детства мечтал играть за спартак, обязательно будет шествие по музею и найдут фото пятилетнего Алексиса в форме спартака с ромбиком.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 10:23
По информации источника......................... Что за источник? Зачастую такие источники высасывают новости из пальца.
makkie
makkie ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 10:03
Ой, вам ли с вашей бразило-эквадорской диаспорой в Зените шутки шутить.
Целый табор загорелых приютили )))
Boricku
Boricku
вчера в 09:44
Надо брозильеросов брать, как газпрёмовские. Нет денег - возьмите кредит в Газпромбанке, и не отдавайте, у газпрёмовских не убудет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:31
На совете директоров...глядя на глобус... походу подняли вопрос...как так то....
Почему ещё не было...куала-лумпурского голкипера...мозамбикского нападающего и парагвайского защитника....??
...и тут же решили исправить недочёты...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:27
Наверняка раза в два переплатили.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:55
Интересно будет на него посмотреть...
Сп62
Сп62
вчера в 08:47
Ждём.
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