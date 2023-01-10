«Спартак» близок к подписанию парагвайского защитника

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вчера, 08:42

«Спартак» близок к подписанию защитника «Серро Портеньо» .

По информации источника, стороны уже договорились о трансфере парагвайского футболиста. Контракт будет подписан до 2027 года.

На счету 22-летнего игрока 107 матчей за «Серро Портеньо» во всех турнирах, 1 гол и 3 результативные передачи.