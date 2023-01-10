«Спартак» близок к подписанию парагвайского защитника

«Спартак» близок к подписанию защитника «Серро Портеньо» Алексиса Дуарте.
По информации источника, стороны уже договорились о трансфере парагвайского футболиста. Контракт будет подписан до 2027 года.
На счету 22-летнего игрока 107 матчей за «Серро Портеньо» во всех турнирах, 1 гол и 3 результативные передачи.
подпиши меня,подпиши...
подпиши меня,подпиши...
Целый табор загорелых приютили )))
Целый табор загорелых приютили )))
Почему ещё не было...куала-лумпурского голкипера...мозамбикского нападающего и парагвайского защитника....??
...и тут же решили исправить недочёты...
Почему ещё не было...куала-лумпурского голкипера...мозамбикского нападающего и парагвайского защитника....??
...и тут же решили исправить недочёты...