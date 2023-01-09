Абаскалю не нравится правый фланг «Спартака». Предложил знакомого латераля

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вчера, 20:58

Эшуорту пора отрабатывать зарплату.

Денисов – временный латераль

Хотя «Спартак» играет по схеме с четверкой в линию. Хлусевич часто ходил в атаку. Не очень продуктивно, по качеству созданных моментов Денисов оказался чуть выше. У крайних защитников Абаскаля по две голевые передачи. Немного, если помнить о трех ассистах хавбека Пруцева, сыгравшего меньше минут. После травм Мозеса и Мартинса, а также после перевода Хлусевича налево Абаскаль ищет усиление именно правого крыла.

Мозеса в защите испанец не видел, нигериец играл «десятку». Зобнина справа не мучили. Рыбус не заиграл слева, как Айртон, чтобы Хлусевич добавил созидательных действий на родном фланге. Денисов хорошо справился, но ему мало лет. Это центральный хавбек и вряд ли проведет карьеру справа, где нужно больше техники и резкости. Также не стоит забывать о травмах, которые влияли на состав. Абаскаль придумал смещения Соболева направо.

Зиньковский на фланге не заиграл, Промес тоже в прошлое не вернулся. Из Игнатова не получится вингер для связки с цепким Денисовым. Запрос четкий: когда Мозес и Мартинс вернутся, то они будут нужны для «ромба», а правую бровку должен закрыть новичок. Позиция правого центрального, по мнению Абаскаля, тоже нуждается в усилении – отсюда интерес к опытному защитнику сборной Марокко. Логическая цепочка цельная, Гильермо нужны новички.

Абаскаль знает главного кандидата

Как и старые скауты «Спартака». В 2020 году, когда «Спартак» предлагал контракт Сержу Орье, а в итоге вышел в середине октября на Виктора Мозеса, фамилия Томаша Тавареша всплывала. Тогда португальцу было всего девятнадцать лет, вовсю играл за юношеские сборные Португалии, был вторым на Евро-2018 для семнадцатилетних. Правый защитник делал первые шаги в основном составе «Бенфики», его считали самым талантливым из тройки однофамильцев.

Теперь 23-летний Давид Тавареш играет за «Фамаликан», 22-летний Нуну Тавареш – за «Марсель», а Томаш ушел за игровой практикой в «Базель» Абаскаля. Там получил разрыв «крестов». С мая по декабрь в футбол не играл. Но даже когда был здоров, его не позвали в топ-5, а пригласили в Швейцарию, как Чалова. Травму Томаш получил на ровном месте – покупатели сомневаются, что футболист в порядке. Но тут должны работать Эшуорт и Абаскаль.

Если тренер просит конкретного игрока и понимает, что его характеристики нужны «Спартаку», то травма не должна пугать. Медицинский осмотр покажет состояние связок. А футболист техничный. У Тавареша обводки с замахом, навесы, легкий выход в атаку по флангу, уверенная игра у чужой штрафной. Томаш – правша, но играл на двух флангах. В обороне слабее, чем в атаке, где в «Базеле» пошли ассисты, но подкаты делает и цепляется за мяч до конца.

Тавареша тяжело заманить в РПЛ

Что футболист получит от переезда в «Спартак», кроме 1.2 млн евро в год? Похожую зарплату, если связки в нормальном состоянии, молодому и техничному латералю выдадут в разных клубах топ-5. Еврокубки в РПЛ не светят, а борьба с «Зенитом», против которого Тавареш играл в Лиге чемпионов в 2019 году и обменялся домашними победами, вряд ли его настолько возбуждает, чтобы бросить «Бенфику» ради Абаскаля.

Правый защитник – «заколдованная» позиция у «Спартака». Нужно угадать, чтобы футболист не получил травму и не начал паниковать в обороне. Тавареш, судя по всему, довольно спокойный парень, если оценивать манеру разговаривать. А вот на поле довольно активный, хотя сравнения с Александер-Арнольдом остались в прошлом. До травмы Тавареш не задержался в основе «Бенфики», как Гримальдо слева.

Теперь у «орлов» проблемы. Прокуроры подозревают боссов клуба в организации договорных матчей, а финансовые дела намекают на продажи зимой. Абаскалю стоит подсуетиться, ведь «Спартак» может играть еще лучше, если не придется пихать полузащитников в оборону. Или если смогут доверять готовым к основе игрокам в атаке, а не всем, кто остался целым и невредимым. С Таварешем можно созидать.

Это недосказанный игрок, потерявший пару лет, но ему в марте исполнится всего 22 года. Даже если не заиграет так, как хочет Абаскаль, вряд ли финансовые потери будут колоссальными, стоимость упала. Если «Спартак» предлагает за Томаша в районе 2 млн евро, а «Бенфика» согласна, то сделка логичная. Футболист сначала не заиграл в арендах – «Алавес» и «Фаренсе», но в «Базеле» помешала только травма.

Опасения присутствуют, но на это и расчет Абаскаля. Будь Тавареш основным латералем «Бенфики» с пасами на Мариу и Рамуша, то стоил бы 40 млн евро. А так за счет спада и невезения доступен «Спартаку». Нормально, если Абаскалю разок разрешат подписать того, кого запросил. Гильермо сделал всё, чтобы без Мартинса и Мозеса, зато с Игнатовым и Умяровым, которые выпадали из игры, «Спартак» набирал очки.

Хочется ему в подарок на Новый год получить кучерявого высокого и аритмичного Тавареша – тренер заслужил право выбора. Явно не самое наглое желание, не трансфер за 10 млн евро. Нужен правый центральный защитник, опорник с пасом, плеймейкер и ещё один латераль, ведь Хлусевич не умеет раздваиваться. Точечное усиление важно, ведь «Зенит» слабее не становится, у Семака даже в запасе сильные игроки.