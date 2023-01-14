Скоулз верит в чемпионство «Манчестер Юнайтед»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» высказался о шансах «дьяволов» на чемпионство.

Всем известно, что «Ман Юнайтед» в напряженной ситуации может обыграть топ-клуб. Им нужно было проявить себя. Меня спрашивали, является ли «Юнайтед» претендентом на титул. Теперь, мне кажется, это нужно признать.

Важно, чтобы все были здоровы. МЮ на один балл отстает от «Манчестер Сити», все еще сильнейшей команды в лиге, на мой взгляд. Здорово, что команда побеждает сейчас, но в марте и апреле побеждать в таких поединках гораздо труднее.

«Арсенал» набрал хороший ход, это действительно добротный коллектив, но все могут испортить травмы, к тому же их тренеру недостает опыта в борьбе за трофеи.