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Скоулз верит в чемпионство «Манчестер Юнайтед»

вчера, 23:46

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался о шансах «дьяволов» на чемпионство.

Всем известно, что «Ман Юнайтед» в напряженной ситуации может обыграть топ-клуб. Им нужно было проявить себя. Меня спрашивали, является ли «Юнайтед» претендентом на титул. Теперь, мне кажется, это нужно признать.

Важно, чтобы все были здоровы. МЮ на один балл отстает от «Манчестер Сити», все еще сильнейшей команды в лиге, на мой взгляд. Здорово, что команда побеждает сейчас, но в марте и апреле побеждать в таких поединках гораздо труднее.

«Арсенал» набрал хороший ход, это действительно добротный коллектив, но все могут испортить травмы, к тому же их тренеру недостает опыта в борьбе за трофеи.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:02
У МЮ наладилась игра и пошли победы.
dikalot
dikalot
сегодня в 00:53
МЮ не станет чемпионом АПЛ в этом сезоне.
протон
протон
сегодня в 00:53
Главное - это прогресс. Есть шансы на трофей/трофеи кубковые. Плюс ЛЕ еще дает возможности. Поэтому, уверен, что за победу МЮ не сможет бороться в этом сезоне. Нужно уверенно попасть в ЛЧ и все хорошо.

В 10Хага верили почти все. Сижу в группах МЮ и с момента переговоров все фаны только и ждали его прихода, верили в его характер. По нему же видно, что не даст спуску. Может Эрик и не переизобретает футбол, не гений нашего времени, но знает, как сделать команду и умеет играть эффективно. Юнайтед и при Ферги брали духом и уверенностью, а не лоском и красотой. Голландский гигачад возвращает эти черты клубу.

Я не люблю набрасываться на тренеров или игроков в сложные моменты. Даже Магу часто защищал и считаю его неплохим игроком. И Тен Хага буду всегда поддерживать. Уверен, что он умный мужик и не станет обузой для клуба.
протон
протон
сегодня в 00:48
Удивлен насколько быстро все изменил Тен Хаг. Сказали бы летом, что МЮ будет претендовать на титул, я бы ухмыльнулся
Для Арсенала это, в общем-то, удачная ситуация. Лучше всего команда играла, когда в нее никто не верил. Если МЮ примет теперь хотя бы часть нынешнего давления на себя, Артете и команде это лишь пойдет на пользу
Арсеналу всё могут испортить травмы, а могут и не испортить
Артете и Арсеналу не достаёт опыта, но и Юнайтед с Тен Хаагом где-то рядом в этом плане
НЕЭ Г О И С Т
НЕЭ Г О И С Т
сегодня в 00:45
Да, Скоулз был хорош не только на поле ..
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:35
Это хорошо, что есть вера.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:27
С уходом таймера высокое место вполне возможно. Но не чемпионство...
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 00:04
Это сказка, будет сказкой. Чемпионство Арсенала уже сказка, а МЮ...
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