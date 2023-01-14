Скоулз верит в чемпионство «Манчестер Юнайтед»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался о шансах «дьяволов» на чемпионство.
Всем известно, что «Ман Юнайтед» в напряженной ситуации может обыграть топ-клуб. Им нужно было проявить себя. Меня спрашивали, является ли «Юнайтед» претендентом на титул. Теперь, мне кажется, это нужно признать.
Важно, чтобы все были здоровы. МЮ на один балл отстает от «Манчестер Сити», все еще сильнейшей команды в лиге, на мой взгляд. Здорово, что команда побеждает сейчас, но в марте и апреле побеждать в таких поединках гораздо труднее.
«Арсенал» набрал хороший ход, это действительно добротный коллектив, но все могут испортить травмы, к тому же их тренеру недостает опыта в борьбе за трофеи.
В 10Хага верили почти все. Сижу в группах МЮ и с момента переговоров все фаны только и ждали его прихода, верили в его характер. По нему же видно, что не даст спуску. Может Эрик и не переизобретает футбол, не гений нашего времени, но знает, как сделать команду и умеет играть эффективно. Юнайтед и при Ферги брали духом и уверенностью, а не лоском и красотой. Голландский гигачад возвращает эти черты клубу.
Я не люблю набрасываться на тренеров или игроков в сложные моменты. Даже Магу часто защищал и считаю его неплохим игроком. И Тен Хага буду всегда поддерживать. Уверен, что он умный мужик и не станет обузой для клуба.
В 10Хага верили почти все. Сижу в группах МЮ и с момента переговоров все фаны только и ждали его прихода, верили в его характер. По нему же видно, что не даст спуску. Может Эрик и не переизобретает футбол, не гений нашего времени, но знает, как сделать команду и умеет играть эффективно. Юнайтед и при Ферги брали духом и уверенностью, а не лоском и красотой. Голландский гигачад возвращает эти черты клубу.
Я не люблю набрасываться на тренеров или игроков в сложные моменты. Даже Магу часто защищал и считаю его неплохим игроком. И Тен Хага буду всегда поддерживать. Уверен, что он умный мужик и не станет обузой для клуба.
Для Арсенала это, в общем-то, удачная ситуация. Лучше всего команда играла, когда в нее никто не верил. Если МЮ примет теперь хотя бы часть нынешнего давления на себя, Артете и команде это лишь пойдет на пользу
Арсеналу всё могут испортить травмы, а могут и не испортить
Артете и Арсеналу не достаёт опыта, но и Юнайтед с Тен Хаагом где-то рядом в этом плане
Для Арсенала это, в общем-то, удачная ситуация. Лучше всего команда играла, когда в нее никто не верил. Если МЮ примет теперь хотя бы часть нынешнего давления на себя, Артете и команде это лишь пойдет на пользу
Арсеналу всё могут испортить травмы, а могут и не испортить
Артете и Арсеналу не достаёт опыта, но и Юнайтед с Тен Хаагом где-то рядом в этом плане