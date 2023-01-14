Линекер: «Тен Хаг выполнил впечатляющую работу»

Экс-игрок сборной Англии отреагировал на итог матча АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» (2:1).

В общем, «Манчестер Юнайтед» приблизился на расстояние одного балла к «Манчестер Сити» незадолго до половины сезона. Не думаю, что многие из нас могли предположить, что такое случится. Эрик тен Хаг выполнил впечатляющую работу.