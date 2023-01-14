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Линекер: «Тен Хаг выполнил впечатляющую работу»

вчера, 19:58
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер отреагировал на итог матча АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» (2:1).

В общем, «Манчестер Юнайтед» приблизился на расстояние одного балла к «Манчестер Сити» незадолго до половины сезона. Не думаю, что многие из нас могли предположить, что такое случится. Эрик тен Хаг выполнил впечатляющую работу.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:56
Если чисто по сегодняшней игре, то в сравнение с первой дерби есть улучшение в качество игры МЮ. Центр был надёжен. Моменты имели больше чем сити. Так что это очевидно прогресс
ЭТХ это рулевой, которого так долго ждал МЮ. Сегодняшняя победа в дерби лишь укрепляет уверенность в качествах гл. тренера, прогресс заметен невооружённым взглядом.
Продолжаем идти к победам и трофеям.
Первый тайм явно остался за Юнайтед. 3 опасных момента против одного дальнего удара Уокера. В первой половине второго тайма Сити забрал мяч и инициативу. А после голов МЮ Сити вообще ничего и не сделал. Да и грех жаловаться на то, что МЮ уступил во владении и контроле игры, учитывая пропасть между клубами, которую Тен Хаг постепенно сокращает.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 20:32
Без Линекера никак)) Да, МЮ заслуженно победил.
Гость
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