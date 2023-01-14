Линекер: «Тен Хаг выполнил впечатляющую работу»

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер отреагировал на итог матча АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» (2:1).
В общем, «Манчестер Юнайтед» приблизился на расстояние одного балла к «Манчестер Сити» незадолго до половины сезона. Не думаю, что многие из нас могли предположить, что такое случится. Эрик тен Хаг выполнил впечатляющую работу.
ЭТХ это рулевой, которого так долго ждал МЮ. Сегодняшняя победа в дерби лишь укрепляет уверенность в качествах гл. тренера, прогресс заметен невооружённым взглядом.
Продолжаем идти к победам и трофеям.
Первый тайм явно остался за Юнайтед. 3 опасных момента против одного дальнего удара Уокера. В первой половине второго тайма Сити забрал мяч и инициативу. А после голов МЮ Сити вообще ничего и не сделал. Да и грех жаловаться на то, что МЮ уступил во владении и контроле игры, учитывая пропасть между клубами, которую Тен Хаг постепенно сокращает.
ЭТХ это рулевой, которого так долго ждал МЮ. Сегодняшняя победа в дерби лишь укрепляет уверенность в качествах гл. тренера, прогресс заметен невооружённым взглядом.
Продолжаем идти к победам и трофеям.
Первый тайм явно остался за Юнайтед. 3 опасных момента против одного дальнего удара Уокера. В первой половине второго тайма Сити забрал мяч и инициативу. А после голов МЮ Сити вообще ничего и не сделал. Да и грех жаловаться на то, что МЮ уступил во владении и контроле игры, учитывая пропасть между клубами, которую Тен Хаг постепенно сокращает.