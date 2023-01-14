«В целом, я не жалею ни о чём». Гвардиола — о поражении от МЮ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от игры с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ (1:2).
Хочу поздравить «Манчестер Юнайтед», но люди еще увидят, насколько силен «Манчестер Сити».
Это был великолепный матч. Во втором тайме мы лучше контролировали действия против Рэшфорда и их быстрых футболистов. Мы правильно настроились, чтобы справиться с данной задачей.
Мы были близки к победе, и нам нужно играть лучше в тех случаях, когда мы пропускаем, быть стабильнее. Промежуток между первым и вторым голами слишком мал.
В целом, я не жалею ни о чём. Мне все равно, выиграем мы Кубок Лиги или АПЛ, но мы приложим максимум усилий. Не принимаю близко к сердцу, когда команда играет так, как это было сегодня. Все это было очень похоже на то, как мы играли здесь уже долгие годы.
Лучшие его годы как тренер остались в Барсе. А сейчас имея лучших игроков, лучший бюджет, владение мячом и вы игрывать 1-0.Это издевательство над футболом. Ведь самое прекрасное в футболе за меньшее усилию получить большее.
Лучшие его годы как тренер остались в Барсе. А сейчас имея лучших игроков, лучший бюджет, владение мячом и вы игрывать 1-0.Это издевательство над футболом. Ведь самое прекрасное в футболе за меньшее усилию получить большее.