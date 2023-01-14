«В целом, я не жалею ни о чём». Гвардиола — о поражении от МЮ

Главный тренер «Манчестер Сити» поделился впечатлениями от игры с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ (1:2).

Хочу поздравить «Манчестер Юнайтед», но люди еще увидят, насколько силен «Манчестер Сити».

Это был великолепный матч. Во втором тайме мы лучше контролировали действия против Рэшфорда и их быстрых футболистов. Мы правильно настроились, чтобы справиться с данной задачей.

Мы были близки к победе, и нам нужно играть лучше в тех случаях, когда мы пропускаем, быть стабильнее. Промежуток между первым и вторым голами слишком мал.