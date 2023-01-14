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«В целом, я не жалею ни о чём». Гвардиола — о поражении от МЮ

вчера, 19:23
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от игры с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ (1:2).

Хочу поздравить «Манчестер Юнайтед», но люди еще увидят, насколько силен «Манчестер Сити».

Это был великолепный матч. Во втором тайме мы лучше контролировали действия против Рэшфорда и их быстрых футболистов. Мы правильно настроились, чтобы справиться с данной задачей.

Мы были близки к победе, и нам нужно играть лучше в тех случаях, когда мы пропускаем, быть стабильнее. Промежуток между первым и вторым голами слишком мал.

В целом, я не жалею ни о чём. Мне все равно, выиграем мы Кубок Лиги или АПЛ, но мы приложим максимум усилий. Не принимаю близко к сердцу, когда команда играет так, как это было сегодня. Все это было очень похоже на то, как мы играли здесь уже долгие годы.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:33
Мда..Забавно, что справедливое поражение от святых Пеп смог принять, но второе подряд справедливое поражение - уже выходит за рамки его восприятия...Я не против такой игры Сити, как сегодня, в середине таблицы АПЛ с ней они будут чувствовать себя неплохо
Лучшие его годы как тренер остались в Барсе. А сейчас имея лучших игроков, лучший бюджет, владение мячом и вы игрывать 1-0.Это издевательство над футболом. Ведь самое прекрасное в футболе за меньшее усилию получить большее.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:59
Результат в любом случае на руку лидеру Арсеналу
drug01
drug01 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:46
Главное без паники, впереди будут победы
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 20:00
Очем жалеть,,деньги капают,спрос небольшой
Elliada
Elliada
вчера в 19:50
Поражение надо забыть и готовится к следующему матчу.
Гость
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