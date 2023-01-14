Хави полагает, что Моуриньо повредил имидж Эль Класико

Главный тренер «Барселоны» перед матчем финала Суперкубка Испании против «Реала» заявил, что экс-наставник «сливочных» не лучшим образом влиял на имидж мадридского клуба.

Период Моуриньо в Эль Класико никому не принес пользы, не создал хорошего имиджа ни одному из двух клубов. Нужно быть благородным.

У меня неплохие отношения с Анчелотти, мы часто общались. Я даже вручил ему награду, когда работал в качестве посла академии Aspire в Катаре. Он необычный человек и настоящий джентльмен от мира футбола.

Нужно понимать, как себя следует вести, не забывать, что наши клубы враждуют лишь в спорте. Я восхищаюсь наставником и несколькими футболистами «Реала», и я не должен этого скрывать.