Хави полагает, что Моуриньо повредил имидж Эль Класико

Главный тренер «Барселоны» Хави перед матчем финала Суперкубка Испании против «Реала» заявил, что экс-наставник «сливочных» Жозе Моуриньо не лучшим образом влиял на имидж мадридского клуба.
Период Моуриньо в Эль Класико никому не принес пользы, не создал хорошего имиджа ни одному из двух клубов. Нужно быть благородным.
У меня неплохие отношения с Анчелотти, мы часто общались. Я даже вручил ему награду, когда работал в качестве посла академии Aspire в Катаре. Он необычный человек и настоящий джентльмен от мира футбола.
Нужно понимать, как себя следует вести, не забывать, что наши клубы враждуют лишь в спорте. Я восхищаюсь наставником и несколькими футболистами «Реала», и я не должен этого скрывать.
Ну а так что, думаю, что просто он считает, что стало много "околофутбола", но ведь это и притянуло столько зрителей Ла Лиге и Реалу/Барсе в частности. Я не знаю, где посмотреть график, но уверен, что до прихода Моуриньо Класико имел определенную популярность, но примерно как и сейчас. А в 2011-12 эти матчи ждали едва ли не как финал ЛЧ или ЧМ - их смотрели все.
Ну а так что, думаю, что просто он считает, что стало много "околофутбола", но ведь это и притянуло столько зрителей Ла Лиге и Реалу/Барсе в частности. Я не знаю, где посмотреть график, но уверен, что до прихода Моуриньо Класико имел определенную популярность, но примерно как и сейчас. А в 2011-12 эти матчи ждали едва ли не как финал ЛЧ или ЧМ - их смотрели все.