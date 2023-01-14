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Хави полагает, что Моуриньо повредил имидж Эль Класико

вчера, 17:41
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона22:00 Не начался

Главный тренер «Барселоны» Хави перед матчем финала Суперкубка Испании против «Реала» заявил, что экс-наставник «сливочных» Жозе Моуриньо не лучшим образом влиял на имидж мадридского клуба.

Период Моуриньо в Эль Класико никому не принес пользы, не создал хорошего имиджа ни одному из двух клубов. Нужно быть благородным.

У меня неплохие отношения с Анчелотти, мы часто общались. Я даже вручил ему награду, когда работал в качестве посла академии Aspire в Катаре. Он необычный человек и настоящий джентльмен от мира футбола.

Нужно понимать, как себя следует вести, не забывать, что наши клубы враждуют лишь в спорте. Я восхищаюсь наставником и несколькими футболистами «Реала», и я не должен этого скрывать.

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Все комментарии
Chaumont
Chaumont
вчера в 20:22
моруиньо успел нагадить везде, где находился
он это называл "психологичсекими играми"... и игроков подбирал под себя - матерацци, балотелли, терри, пепе, карвалью, де6илоид лусио в интере, он окружал себя скандальными людьми идентичными себе, с целью привлекать как можно больше внимания... околофутбольный функционер-физрук
FenixSL
FenixSL
вчера в 20:13
обиженный мистером Жозе
протон
протон
вчера в 20:08
С приходом особенного с лишним хромосомом, классико стало токсичным, где сам маур проявлял неуважение к лидеру соперника, а его лидер команды неуважение к тренеру соперника, оба португальцы и высокого мнения о себе, хотя ничего из себя не представляют.
Как раз раньше было интересное классико, все были друзьями, после игры обнимались, а трибуны приветствовали игрока соперника. Маур такой же раскрученный персонаж, который сдулся на старости лет.
fmftg4n4tcp2
fmftg4n4tcp2
вчера в 19:54
Хави, ты тряпка...
Ты отдавал свои ЗМ.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Сварожич (раскрыть)
вчера в 18:51, ред.
Он не говорит что приход особенного повлияло на имидж Ла лиги. Он говорит что повлияло именно на классико. Если во времена Моуринью в реале все хотели смотреть матчи между Реалом и Барселоной, то это в основном из-за противостояние Месси и Роналду.))
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 18:24
Сказал человек который сам неоднократно разжигал. Да и очень "красиво" взваливать все на Моуриньо, который немало респектовал Барсе.
Сварожич
Сварожич
вчера в 18:10
Ну не знаю.... я конечно не футбольный профи, но есть ощущение, что Хави глупости говорит. С точки зрения бизнеса и пр. приход Моура в Реал дал такой мощный подъем Ла Лиге и Класико, какого больше не было. Даже приход Роналду в 2009 за 100 млн ничего сам по себе не принес, пока Роналду при Жозе не начал забивать по 40 голов за сезон, а сам Реал 100 в одном только чемпионате.

Ну а так что, думаю, что просто он считает, что стало много "околофутбола", но ведь это и притянуло столько зрителей Ла Лиге и Реалу/Барсе в частности. Я не знаю, где посмотреть график, но уверен, что до прихода Моуриньо Класико имел определенную популярность, но примерно как и сейчас. А в 2011-12 эти матчи ждали едва ли не как финал ЛЧ или ЧМ - их смотрели все.
Гость
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