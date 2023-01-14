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Шахин: «Все говорили мне: „Ты в „Реале“, ты должен быть счастлив“»

вчера, 20:42

Экс-игрок «Реала» Нури Шахин вспомнил свой период карьеры в мадридском клубе.

Я был уверен, что смогу играть за «Реал», я являлся топ-игроком. Но этого недостаточно. Нужно быть психологически сильным. Тренировки никогда не прекращаются, с теми травмами, которые у меня были, я не был готов. Я тренировался с футболистами мирового класса, и у меня были нужные качества, но после травм я не смог выдержать давления и стресса. Я был нетерпелив, но, оглядываясь назад, я понимаю, что должен был набраться терпения. Все говорили мне: «Ты в Мадриде, ты должен быть счастлив». Но мне было недостаточно.

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Реал  Шахин Нури
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Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:09
Бэйл наверно говорил…
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:42
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