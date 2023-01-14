Анчелотти высказался о критике в адрес тренеров

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти перед матчем финала Суперкубка Испании против «Барселоны» поделился мнением о критике в адрес тренеров из-за отсутствия трофеев.
Это наказание для тренеров, если они не побеждают. Хави это отлично понимает.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти перед матчем финала Суперкубка Испании против «Барселоны» поделился мнением о критике в адрес тренеров из-за отсутствия трофеев.
Это наказание для тренеров, если они не побеждают. Хави это отлично понимает.
Если команда побеждает, тренера любят, он герой и на коне, но если проблемы и нет титулов, главный виновник тренер. Так было всегда. Это и имел ввиду Анчелотти.
Если команда побеждает, тренера любят, он герой и на коне, но если проблемы и нет титулов, главный виновник тренер. Так было всегда. Это и имел ввиду Анчелотти.