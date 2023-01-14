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Анчелотти высказался о критике в адрес тренеров

вчера, 19:43
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона22:00 Не начался

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти перед матчем финала Суперкубка Испании против «Барселоны» поделился мнением о критике в адрес тренеров из-за отсутствия трофеев.

Это наказание для тренеров, если они не побеждают. Хави это отлично понимает.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:36
Удачи Барселоне! Понимаю главный конкурент но не вижу причин ненавидеть Мадридский клуб где играют много крутых мастеров выигравших всё. Надеюсь у Реала не будет проблем с составом в финале и пусть победит сильнейший🤝🏻 что касается дядюшки Карло то у него могли бы поучиться все тренеры а не только Хави👍🏻❤️
Если команда побеждает, тренера любят, он герой и на коне, но если проблемы и нет титулов, главный виновник тренер. Так было всегда. Это и имел ввиду Анчелотти.
dikalot
dikalot
вчера в 20:23
Барселона Хави победит Реала Карло.
Ziza Woor
Ziza Woor
вчера в 20:21
Завтра узнаем - кого будут критиковать - Хави или Карло.
Гость
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