«Плохо. Очень плохо». Клопп — о поражении от «Брайтона»

Главный тренер «Ливерпуля» поделился мнением о матче АПЛ против «Брайтона» (0:3).

Плохо. Очень плохо. Не могу вспомнить матч хуже этого. «Брайтон» лучше себя проявил и полностью заслужил победу. Он действительно здорово сыграл.

Это был поединок хорошо организованной команды и не очень хорошо организованного коллектива. Мы отдали мяч, оставляли слишком много свободного пространства, испытывали проблемы в атаке. Разумеется, это плохо, особенно в игре против столь подкованного коллектива, как «Брайтон».

Что идет не так? Как это объяснить? Эти игроки проводили замечательные поединки, но получается вот так, если команде не хватает организованности. Мы всегда немного опаздывали и тому подобное. Не выигрывать важные единоборства и слишком легко отдавать мяч – это худшее, что есть в футболе. Схема игры в этом не поможет.