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«Плохо. Очень плохо». Клопп — о поражении от «Брайтона»

вчера, 21:41
Брайтон энд Хоув АльбионЛоготип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион3 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о матче АПЛ против «Брайтона» (0:3).

Плохо. Очень плохо. Не могу вспомнить матч хуже этого. «Брайтон» лучше себя проявил и полностью заслужил победу. Он действительно здорово сыграл.

Это был поединок хорошо организованной команды и не очень хорошо организованного коллектива. Мы отдали мяч, оставляли слишком много свободного пространства, испытывали проблемы в атаке. Разумеется, это плохо, особенно в игре против столь подкованного коллектива, как «Брайтон».

Что идет не так? Как это объяснить? Эти игроки проводили замечательные поединки, но получается вот так, если команде не хватает организованности. Мы всегда немного опаздывали и тому подобное. Не выигрывать важные единоборства и слишком легко отдавать мяч – это худшее, что есть в футболе. Схема игры в этом не поможет.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 01:31, ред.
Если есть дефицит тренерских идей, рано или поздно наступает кризис. Не думаю, что Клопп себя исчерпал, но недостаток креатива сказывается. Интересно то, что и в Германии, Клопп, нередко подвергался критике за консерватизм своего футбольного мышления...
протон
протон
сегодня в 00:44
Нужно строить новую команду. Как и Сити кстати. Эти игроки ментально уже устали от постоянной доминации и успехов, что там, что там.
Нужно вливать 4-5 новых игроков к следующему сезону. И топ уровня, с лидерскими качествами Из старой гвардии только Алиссон, Вирдж, Салах, Робертсон и Трент ещё как то имеют мотивацию играть.
Просто ливер и Клопп выгорели друг от друга. Уже нет эйфории и кайфа от игры. Пора заканчивать сотрудничество и полюбовно расходиться. Небольшой отпуск и с новой командой бросить вызов самому себе. Ливер при Клоппе был действительно классной командой и подарил болельщикам много отличных эмоций.
протон
протон
сегодня в 00:40
Я думал, что мы на дне, но снизу кто-то постучал
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 00:02
Давно такого Ливера не видел, Клопа похоже сам не понимает где выход
Gahi
Gahi
вчера в 22:40
Если команде чего-то не хватает, психологии, мастерства или желание играть достойно, нужно срочно вносить коррективы. Вот для этого и есть тренер который и должен держать руку на пульсе команды, чтобы сказать свое веское слово. А так действительно плохо и получается комедия «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».
Capral
Capral ответ arsworld (раскрыть)
вчера в 22:33
Так он уже сказал, только по немецки...
arsworld
arsworld
вчера в 22:28
Юрген не юли ,скажи просто-Мы обо76ись!!
Capral
Capral
вчера в 22:11, ред.
У команды нет организованности? Значит команда играет в бессистемный футбол, а это- уже к тренеру. Проиграть единоборства, по мнению Клоппа- это худшее в футболе?! Юрген, выбрасывай белый флаг, сдавайся!!! Сейчас- ты подписал себе ПРИГОВОР!!!
Сварожич
Сварожич
вчера в 22:03
В русском языке есть более подходящее слово после такого матча... и это не "плохо"
Гость
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