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Гаджиев: «Думаю, Карпин хотел провести в 2023 году хотя бы семь матчей»

сегодня, 12:15

Российский тренер Гаджи Гаджиев высказался о планах сборной России провести пять товарищеских матчей в 2023 году.

Учитывая, что международных игр нет, думаю, тренер национальной сборной хотел провести побольше матчей — хотя бы семь. Раньше были сложности с нехваткой времени — было мало пауз: то чемпионат, то еврокубки. Сейчас другие проблемы. В данной ситуации приходится говорить: «Хотя бы пять матчей есть».

Многое ещё зависит от того, с кем играть. Будет здорово, если в 2023 году сборная России подберёт серьёзных соперников.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:42
Семь матчей с таджиками и узбеками - это не для слабонервных!
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 14:40
Муслимыч оговорился или это опечатка?Не 2023 году а в 2022 году хотел провести хотя б семь матчей
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 12:32
Даже семь матчей мало для сборной России.
Ironigor
Ironigor ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 12:19
Доброго времени суток дружище.
Я не понял, это книга 📚, приз в КП !??)
Гость
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