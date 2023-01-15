Гаджиев: «Думаю, Карпин хотел провести в 2023 году хотя бы семь матчей»

Российский тренер высказался о планах сборной России провести пять товарищеских матчей в 2023 году.

Учитывая, что международных игр нет, думаю, тренер национальной сборной хотел провести побольше матчей — хотя бы семь. Раньше были сложности с нехваткой времени — было мало пауз: то чемпионат, то еврокубки. Сейчас другие проблемы. В данной ситуации приходится говорить: «Хотя бы пять матчей есть».

Многое ещё зависит от того, с кем играть. Будет здорово, если в 2023 году сборная России подберёт серьёзных соперников.