Гаджиев: «Думаю, Карпин хотел провести в 2023 году хотя бы семь матчей»

Российский тренер Гаджи Гаджиев высказался о планах сборной России провести пять товарищеских матчей в 2023 году.
Учитывая, что международных игр нет, думаю, тренер национальной сборной хотел провести побольше матчей — хотя бы семь. Раньше были сложности с нехваткой времени — было мало пауз: то чемпионат, то еврокубки. Сейчас другие проблемы. В данной ситуации приходится говорить: «Хотя бы пять матчей есть».
Многое ещё зависит от того, с кем играть. Будет здорово, если в 2023 году сборная России подберёт серьёзных соперников.
Я не понял, это книга 📚, приз в КП !??)
Я не понял, это книга 📚, приз в КП !??)