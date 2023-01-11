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Аршавин: «Мы помним выступления Бэйла за „Реал“? Мне кажется, нет»

вчера, 10:15

Бывший футболист «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о периоде карьеры экс-игрока сборной Уэльса Гарета Бэйла в «Реале».

Я встречался с ним на поле на заре карьеры. Он был молодым парнем, играл против нас за Уэльс. Он быстрый, мощный. Если честно, не думал, что он будет суперигроком, но его сумасшедшая, космическая скорость позволила достичь больших высот.

В Англии потом он уже играл нападающего, на другом уровне был. Он стал лидером «Тоттенхэма», бежал, забивал. Но я против него играл за несколько лет до того, как он ушел в «Реал».

А то, что он завершил карьеру, мне кажется, что он закончил по‑серьезному уже давно. Более или менее играл за Уэльс. Но за «Реал» мы помним его? Мне кажется, нет.

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Все комментарии
НикСта63
НикСта63
вчера в 20:21
Солидарен с Zak11
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 20:20
Но в гольф ему надо было немного раьше зайти:)
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 20:19
И да, ножницами Ливерпулю в финале ЛЧ тоже.
И еще и еще.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 20:17
Конечно помним. Например этот:
Zak11
Zak11
вчера в 16:45
2 гола в финале ЛЧ. Как это не помним за Реал? Помним конечно. Видимо Аршавин смотрит очень мало матчей
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:29
У него амнезия-тут помнит,а тут-нет.
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 15:41
Да думаю сами болельщики Реала только помнят пару его пару тройку его голов и в общем и не возлюбили его под конец карьеры. Примечательно что прокомментировал его Аршавин который так же заканчивал в Арсенале
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:25
Когда кажется – надо креститься.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 12:18
Я как болельщик Ливерпуля его никогда не забуду))
Его забег по бровке тоже не забуду, это выглядело действительно круто
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:35
В Реале он полировал скамейку, скорее был нахлебником чем футболистом.
Comentarios
Comentarios
вчера в 11:22
Я его вообще левым крайним защитником помню Тотенхема
Tex
Tex
вчера в 11:08
Я помню. Хоть он играл и нестабильно, но у него было много ярких матчей. Думаю его сгубили большие деньги и отсутствие настоящего интереса к футболу. Чел получил контракт до конца карьеры и забил.
shur
shur
вчера в 11:06
...как только Андрюха перестал ускорятся на поле, произошла
та же история , что и с Бейлом, стал человеком ходящим по полю, да ещё размахивающего руками куда бежать, кого держать....!!!!!
чемпионство с душком
чемпионство с душком
вчера в 11:00
помнит ли Бэйл об Аршавине или хотя бы знает о нем?
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