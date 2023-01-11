Аршавин: «Мы помним выступления Бэйла за „Реал“? Мне кажется, нет»

Бывший футболист «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о периоде карьеры экс-игрока сборной Уэльса Гарета Бэйла в «Реале».
Я встречался с ним на поле на заре карьеры. Он был молодым парнем, играл против нас за Уэльс. Он быстрый, мощный. Если честно, не думал, что он будет суперигроком, но его сумасшедшая, космическая скорость позволила достичь больших высот.
В Англии потом он уже играл нападающего, на другом уровне был. Он стал лидером «Тоттенхэма», бежал, забивал. Но я против него играл за несколько лет до того, как он ушел в «Реал».
А то, что он завершил карьеру, мне кажется, что он закончил по‑серьезному уже давно. Более или менее играл за Уэльс. Но за «Реал» мы помним его? Мне кажется, нет.
И еще и еще.
И еще и еще.
https://youtu.be/x0wgGlSebTE
Его забег по бровке тоже не забуду, это выглядело действительно круто
Его забег по бровке тоже не забуду, это выглядело действительно круто
та же история , что и с Бейлом, стал человеком ходящим по полю, да ещё размахивающего руками куда бежать, кого держать....!!!!!
та же история , что и с Бейлом, стал человеком ходящим по полю, да ещё размахивающего руками куда бежать, кого держать....!!!!!