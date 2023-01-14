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В «Рубине» оценили итоги работы Слуцкого

вчера, 18:40

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский поделился впечатлениями от работы Леонида Слуцкого на посту главного тренера казанского клуба. Специалист покинул команду в конце первой части сезона.

Слуцкий качественно делал свою работу как тренер. Количество людей, которые выросли, были проданы в другие клубы — тому подтверждение. У нас был очень успешный сезон, когда заняли четвертое место. Был крайне неуспешный сезон, когда мы вылетели — об этом говорили неоднократно и Рустем Сайманов, и Слуцкий — на мой взгляд, были сказаны довольно логичные вещи, объясняющие все процессы. Так бывает в футболе, к сожалению, никто из нас вылету на радовался, это была катастрофа.

Правда ли, что Слуцкий хотел несколько раз уйти? Да. Когда считал, что не может дать того, что может дать, у него был диалог с Рустемом Фидаевичем.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:31
Качество должно подтверждаться эффективностью. Достаточно качественная по составу команда вылетела из ПЛ и не смогла показать своего преимущества в Первой Лиге. Слуцкий как сильный тренер получил серьёзный удар по своей репутации
Результатом качественной работы Слуцкого является вылет Рубина в ФНЛ , откуда не так просто выбраться и закрепиться снова в РПЛ . Есть большая вероятность , что Рубин пойдёт по стопам Уфы после очень качественной работы проделанной Слуцким .
Сп62
Сп62
вчера в 23:27
Если б всё зависило от тренера, то достаточно было взять Семака и вот вам первое место. Ан, нет. Оказывается для побед нужны ещё бразильцы.
нечитайло
нечитайло
вчера в 20:08
Очень жаль что так закончилось
h9h6et68jyws
h9h6et68jyws
вчера в 19:53
Слуцкий вывел Рубин в пердив...
Сварожич
Сварожич
вчера в 19:38
Вообще, мне сложно сказать, что Рубин играет хорошо или как-то ещё, но давайте реально - Слуцкий пришёл в команду-чемпион? Может в команду из тройки? Может Рубин в ЕК играл каждый год? Нет, Слуцкий приехал в клуб, который на тот момент почти 10 лет не видел медалей чемпионата, почти 8 лет не видел хоть каких-то трофеев, клуб, который выше 5го места не поднимался почти 10 лет, а последние 5 лет занимал 9-11 места.

В итоге из клуба уходят часть важных игроков, часть имеют травмы, часть просто не имеет нужной мотивации и играет как попало, в том числе и потому, что уйти не удалось. Состав перекраивается и перетассовывается, реально качественного усиления почти нет, в итоге клуб идёт где? Правильно, на 3 месте пердива, притом не безнадёжно и может подняться чуть выше с той же вероятностью, как и опуститься ниже. Но один Слуцкий виноват, в плохом прошлом сезоне клуб идёт аж... правда в этот раз прилично заработав на трансферах.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:29, ред.
Пели, плясали, понты. Когда все это понеслось по кочкам многие умилялись. "Модный, интересный, современный". Мне не понравилось сразу происходящие потому-что в РПЛ так работать нельзя. Что хорошо в Европе, в России "смерть". И говорил помню, что придет время X, когда придется играть через не могу ничего не получится и с откручеными гайками, это не пройдет. И не только в футболе.
Что жизнь доказала опять. Я сам ошибался и знаю о чем говорю..).
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:19
И чё? А ничё!! Все в опе,а Яровинский при деле.И виноватых нет.
Гость
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