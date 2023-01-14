В «Рубине» оценили итоги работы Слуцкого

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский поделился впечатлениями от работы Леонида Слуцкого на посту главного тренера казанского клуба. Специалист покинул команду в конце первой части сезона.
Слуцкий качественно делал свою работу как тренер. Количество людей, которые выросли, были проданы в другие клубы — тому подтверждение. У нас был очень успешный сезон, когда заняли четвертое место. Был крайне неуспешный сезон, когда мы вылетели — об этом говорили неоднократно и Рустем Сайманов, и Слуцкий — на мой взгляд, были сказаны довольно логичные вещи, объясняющие все процессы. Так бывает в футболе, к сожалению, никто из нас вылету на радовался, это была катастрофа.
Правда ли, что Слуцкий хотел несколько раз уйти? Да. Когда считал, что не может дать того, что может дать, у него был диалог с Рустемом Фидаевичем.
В итоге из клуба уходят часть важных игроков, часть имеют травмы, часть просто не имеет нужной мотивации и играет как попало, в том числе и потому, что уйти не удалось. Состав перекраивается и перетассовывается, реально качественного усиления почти нет, в итоге клуб идёт где? Правильно, на 3 месте пердива, притом не безнадёжно и может подняться чуть выше с той же вероятностью, как и опуститься ниже. Но один Слуцкий виноват, в плохом прошлом сезоне клуб идёт аж... правда в этот раз прилично заработав на трансферах.
В итоге из клуба уходят часть важных игроков, часть имеют травмы, часть просто не имеет нужной мотивации и играет как попало, в том числе и потому, что уйти не удалось. Состав перекраивается и перетассовывается, реально качественного усиления почти нет, в итоге клуб идёт где? Правильно, на 3 месте пердива, притом не безнадёжно и может подняться чуть выше с той же вероятностью, как и опуститься ниже. Но один Слуцкий виноват, в плохом прошлом сезоне клуб идёт аж... правда в этот раз прилично заработав на трансферах.