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Российский тренер «Радничков» сравнил условия в клубе с Первой лигой

вчера, 22:54

Главный тренер белградского клуба «Раднички» Андрей Чернышов прокомментировал своё назначение.

Я только приехал в Сербию, 3 января познакомился с командой, в этот день была тренировка, а на следующий день «Раднички» отправились на сборы в Хорватию. Сейчас я нахожусь в Белграде, мне должны дать визу, после чего я присоединюсь к команде. Меня представили игрокам, они хорошо меня встретили, с надеждой на хорошую работу. Пожелал ребятам хорошей дороги и хороших сборов.

Условия в «Радничках» можно сравнить, наверное, с клубами российской Первой лиги. С РПЛ сравнивать было бы, пожалуй, некорректно.

У клуба есть стадион на 5 тысяч зрителей, есть и запасное поле — оно натуральное, есть ещё искусственное, и несколько маленьких полей, на которых занимаются дети в футбольной школе клуба. Для Сербии это достаточно хороший уровень, вполне нормальные условия.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:01
Рад за Андрея - неплохой контракт.
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