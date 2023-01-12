Российский тренер «Радничков» сравнил условия в клубе с Первой лигой

Главный тренер белградского клуба «Раднички» прокомментировал своё назначение.

Я только приехал в Сербию, 3 января познакомился с командой, в этот день была тренировка, а на следующий день «Раднички» отправились на сборы в Хорватию. Сейчас я нахожусь в Белграде, мне должны дать визу, после чего я присоединюсь к команде. Меня представили игрокам, они хорошо меня встретили, с надеждой на хорошую работу. Пожелал ребятам хорошей дороги и хороших сборов.

Условия в «Радничках» можно сравнить, наверное, с клубами российской Первой лиги. С РПЛ сравнивать было бы, пожалуй, некорректно.

У клуба есть стадион на 5 тысяч зрителей, есть и запасное поле — оно натуральное, есть ещё искусственное, и несколько маленьких полей, на которых занимаются дети в футбольной школе клуба. Для Сербии это достаточно хороший уровень, вполне нормальные условия.