Клопп: «Кажется, что вкуса победы и хорошей игры мы очень давно не ощущали»

Главный тренер «Ливерпуля» оценил победу своей команды над «Вулверхэмптоном» в Кубке Англии (1:0).

Кажется, что вкуса победы и хорошей игры мы очень давно не ощущали. Мы упорно бились в концовке встречи, в течение длительного периода мы управляли игрой. Это здорово, и именно такую реакцию мы желали увидеть.

Харви Эллиотт здорово сыграл, учитывая, что его ударили по голени в начале встречи. Он до конца боролся, гол получился шикарный.

На данный момент у меня несколько претендентов на звание игрока матча. Мы провели добротный первый тайм, второй получился неплохим, мы качественно блокировали удары. Кубковый матч, замечательно.

Моя обязанность – помогать парням находить ту форму, в которой они будут чувствовать себя хорошо с самого дебюта встречи. Стефан Байчетич и вся полузащита играли очень компактно, поэтому «волкам» было трудно находить ключевых исполнителей, таких как Жоау Моутинью. Я получил удовольствие от игры.