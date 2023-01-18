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Клопп: «Кажется, что вкуса победы и хорошей игры мы очень давно не ощущали»

вчера, 08:41
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон0 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил победу своей команды над «Вулверхэмптоном» в Кубке Англии (1:0).

Кажется, что вкуса победы и хорошей игры мы очень давно не ощущали. Мы упорно бились в концовке встречи, в течение длительного периода мы управляли игрой. Это здорово, и именно такую реакцию мы желали увидеть.

Харви Эллиотт здорово сыграл, учитывая, что его ударили по голени в начале встречи. Он до конца боролся, гол получился шикарный.

На данный момент у меня несколько претендентов на звание игрока матча. Мы провели добротный первый тайм, второй получился неплохим, мы качественно блокировали удары. Кубковый матч, замечательно.

Моя обязанность – помогать парням находить ту форму, в которой они будут чувствовать себя хорошо с самого дебюта встречи. Стефан Байчетич и вся полузащита играли очень компактно, поэтому «волкам» было трудно находить ключевых исполнителей, таких как Жоау Моутинью. Я получил удовольствие от игры.

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Все комментарии
Live_r_pool
Live_r_pool
сегодня в 00:05
Клопп тащи, ты сможешь, мы верим! YNWA
dikalot
dikalot
вчера в 10:16
Молодые игроки спасли игру, Клоппу повезло.
dss34beqe63n
dss34beqe63n
вчера в 10:12
Давно уже все заждались и того, и другого
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:27
Главное победа и проход дальше в Кубке Англии.
Гость
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