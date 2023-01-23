Тен Хаг: «Игрокам нужно мыслить иначе, чтобы брать трофеи»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» раскритиковал игроков своей команды после поражения в матче АПЛ против «Арсенала» (2:3).

Я зол, игрокам я уже сказал, что им нужно мыслить иначе, чтобы брать трофеи. Мы очень хорошо вошли в игру, вели в счете, а затем наделали так много ошибок, которые недопустимы. Нужно понимать игру, осознавать тот максимум, который мы можем получить.

Уже видно, как изменился менталитет игроков за последние пару месяцев. Но нам еще предстоит пройти путь, чтобы выйти на высший уровень.