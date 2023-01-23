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Тен Хаг: «Игрокам нужно мыслить иначе, чтобы брать трофеи»

сегодня, 11:37
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг раскритиковал игроков своей команды после поражения в матче АПЛ против «Арсенала» (2:3).

Я зол, игрокам я уже сказал, что им нужно мыслить иначе, чтобы брать трофеи. Мы очень хорошо вошли в игру, вели в счете, а затем наделали так много ошибок, которые недопустимы. Нужно понимать игру, осознавать тот максимум, который мы можем получить.

Уже видно, как изменился менталитет игроков за последние пару месяцев. Но нам еще предстоит пройти путь, чтобы выйти на высший уровень.

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Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 12:49
)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:13
Сразу вспомнилась картинка..
ДСА
ДСА
сегодня в 12:07
На данный момент Арсенал сильнее и вполне вероятно сможет стать чемпионом.
Гость
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