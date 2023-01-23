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«У меня сердце кровью обливается». Жиру — о поражении в финале мундиаля

сегодня, 12:38
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру поделился впечатлениями от поражения в финальном матче чемпионата мира 2022 против сборной Аргентины.

У меня сердце кровью обливается. Никаких моментов я не пересматривал, фотографии не смотрел. Мне хотелось удалить это поражение из памяти как можно скорее.

До этого чемпионат мира шел неплохо для меня. Я забил четыре гола в пяти матчах. Я был разочарован и удивлён своей ранней заменой в финальной игре. Понимаю, что это решение продиктовано тактикой, но у меня не было возможности это обсудить. Уйти с поля в финале на 40-й минуте тяжело. В течение пяти минут после этого я испытывал смешанные чувства, но после этого я был полностью сосредоточен на команде.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:24
За тебя уже до чемпионата решили этот вопрос, кто станет чемпионом мира 🌍 !)
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bd5pm37e57wb
сегодня в 13:19
Теперь хоть обливайся, хоть не обливайся, ничего уже не поправишь
Гость
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