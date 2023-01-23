Руди Гарсия оценил дебютный матч Роналду за «Аль-Наср»

Главный тренер клуба «Аль-Наср» высказался о дебюте нападающего его команды в матче чемпионата Саудовской Аравии против коллектива «Аль-Иттифак» (1:0).

Очень важно, чтобы игроки выступали как обычно и не пытались всегда отдавать мяч Криштиану. Я дал им понять, что они должны думать о правильном выборе в игровых ситуациях. Очевидно, что когда Криштиану или Талиска свободны и просят мяч, нужно делать пас. Эти два футболиста решают судьбу матча.

Полагаю, что в некоторых эпизодах у нас были неплохие позиции для кроссов, но в штрафной не всегда хватало игроков. Порой там не было ни Роналду, ни Талиски. Нам необходимо работать над тем, чтобы один из них находился в штрафной, а другой, возможно, играл за ее пределами.