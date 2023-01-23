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Руди Гарсия оценил дебютный матч Роналду за «Аль-Наср»

сегодня, 15:22
Аль-НасрЛоготип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)1 : 0Логотип футбольный клуб Аль-Иттифак (Даммам)Аль-ИттифакМатч завершен

Главный тренер клуба «Аль-Наср» Руди Гарсия высказался о дебюте нападающего его команды Криштиану Роналду в матче чемпионата Саудовской Аравии против коллектива «Аль-Иттифак» (1:0).

Очень важно, чтобы игроки выступали как обычно и не пытались всегда отдавать мяч Криштиану. Я дал им понять, что они должны думать о правильном выборе в игровых ситуациях. Очевидно, что когда Криштиану или Талиска свободны и просят мяч, нужно делать пас. Эти два футболиста решают судьбу матча.

Полагаю, что в некоторых эпизодах у нас были неплохие позиции для кроссов, но в штрафной не всегда хватало игроков. Порой там не было ни Роналду, ни Талиски. Нам необходимо работать над тем, чтобы один из них находился в штрафной, а другой, возможно, играл за ее пределами.

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Все комментарии
Бонжорно
Бонжорно ответ НЕЭГО И СТ (раскрыть)
сегодня в 17:01
ну, у Карлана каталанского он давьно, заметен и это не машает ему забивать левыи пенки
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 16:02
У Гешы заметен лишний вес.. Вот такой "дебют"... Хе..
kfmka4bk97vm
kfmka4bk97vm
сегодня в 15:59
Оценка верная, надо больше играть все успехи впереди
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:59
Гола нет, дебют провален...
Гость
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