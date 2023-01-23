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Фердинанд: «Антони не способен обогнать вообще никого»

сегодня, 16:15
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился впечатлениями от игры нападающего «дьяволов» Антони в матче АПЛ против «Арсенала» (2:3).

Он не способен обогнать вообще никого, и у меня есть такая мысль: «Всегда ли было так?» Я видел нарезки его моментов времен «Аякса», и раньше он был быстрее многих.

Я видел, как Томас Партей, которого я не могу назвать спринтером, буквально пролетел мимо него, и я подумал: «Ого, у Антони не особо сильные ноги!»

Он техничный вингер, но от таких футболистов ожидаешь, что они будут быстрее защитников.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:19
Техничный не значит быстрый..
Хотели бы быстроты...купили бы Усейна Болта...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:02
Гири с ног надо снять.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 17:11
За то как с мячиком крутится, когда никого рядом нет, прям загляденье
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 17:08
Глупо советовать 100 миллионному игроку. Пока он даже не уровень чемпионшипа.
shlomo
shlomo
сегодня в 16:35
Ну критиковать всегда легче, а вот дат дельный совет....
Гость
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