Фердинанд: «Антони не способен обогнать вообще никого»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» поделился впечатлениями от игры нападающего «дьяволов» в матче АПЛ против «Арсенала» (2:3).

Он не способен обогнать вообще никого, и у меня есть такая мысль: «Всегда ли было так?» Я видел нарезки его моментов времен «Аякса», и раньше он был быстрее многих.

Я видел, как Томас Партей, которого я не могу назвать спринтером, буквально пролетел мимо него, и я подумал: «Ого, у Антони не особо сильные ноги!»

Он техничный вингер, но от таких футболистов ожидаешь, что они будут быстрее защитников.