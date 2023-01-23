Фердинанд: «Антони не способен обогнать вообще никого»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился впечатлениями от игры нападающего «дьяволов» Антони в матче АПЛ против «Арсенала» (2:3).
Он не способен обогнать вообще никого, и у меня есть такая мысль: «Всегда ли было так?» Я видел нарезки его моментов времен «Аякса», и раньше он был быстрее многих.
Я видел, как Томас Партей, которого я не могу назвать спринтером, буквально пролетел мимо него, и я подумал: «Ого, у Антони не особо сильные ноги!»
Он техничный вингер, но от таких футболистов ожидаешь, что они будут быстрее защитников.
Хотели бы быстроты...купили бы Усейна Болта...
Хотели бы быстроты...купили бы Усейна Болта...