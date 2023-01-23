Рой Кин: «Тренеры трудятся не для того, чтобы понравиться»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин выступил со словами поддержки в адрес главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты. Специалист получил желтую карточку во время матча АПЛ против МЮ (3:2 в пользу «канониров») за чрезмерно экспрессивное поведение.
По поводу желтой карточки я бы не переживал, это ведь не красная. У «Арсенала», думаю, с этим проблем не будет. Артета серьезно настроен на работу, здесь трудятся не для того, чтобы понравиться. Он пришел, чтобы приносить «Арсеналу» победы, этим он и занимается.
Чем ближе будет к успеху - тем экспрессивней будет поведение....
По большому счёту эти жёлтые никто и не вспомнит в случае чемпионства...а посему и цена этим карточкам 2 ломанных шиллинга...
Удачи Артете !!!!!!!
Чем ближе будет к успеху - тем экспрессивней будет поведение....
По большому счёту эти жёлтые никто и не вспомнит в случае чемпионства...а посему и цена этим карточкам 2 ломанных шиллинга...
Удачи Артете !!!!!!!
Это же элементарно, Рой !)
Это же элементарно, Рой !)