Рой Кин: «Тренеры трудятся не для того, чтобы понравиться»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» выступил со словами поддержки в адрес главного тренера «Арсенала» . Специалист получил желтую карточку во время матча АПЛ против МЮ (3:2 в пользу «канониров») за чрезмерно экспрессивное поведение.

По поводу желтой карточки я бы не переживал, это ведь не красная. У «Арсенала», думаю, с этим проблем не будет. Артета серьезно настроен на работу, здесь трудятся не для того, чтобы понравиться. Он пришел, чтобы приносить «Арсеналу» победы, этим он и занимается.