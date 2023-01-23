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Рой Кин: «Тренеры трудятся не для того, чтобы понравиться»

сегодня, 13:31
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин выступил со словами поддержки в адрес главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты. Специалист получил желтую карточку во время матча АПЛ против МЮ (3:2 в пользу «канониров») за чрезмерно экспрессивное поведение.

По поводу желтой карточки я бы не переживал, это ведь не красная. У «Арсенала», думаю, с этим проблем не будет. Артета серьезно настроен на работу, здесь трудятся не для того, чтобы понравиться. Он пришел, чтобы приносить «Арсеналу» победы, этим он и занимается.

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Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 15:49
Тренеры трудятся чтобы зарабатывать много денег и славу.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 15:16
Кин просто напомнил о себе.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:30, ред.
Артета - молод...горяч...импульсивен...эмоционален...голоден до побед...
Чем ближе будет к успеху - тем экспрессивней будет поведение....
По большому счёту эти жёлтые никто и не вспомнит в случае чемпионства...а посему и цена этим карточкам 2 ломанных шиллинга...

Удачи Артете !!!!!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:36, ред.
В принципе пост Кина , не о чём .
Это же элементарно, Рой !)
Гость
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