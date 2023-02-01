«Манчестер Сити» интересуется Сака

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вчера, 23:26

Полузащитник «Арсенала» попал в сферу интересов «Манчестер Сити».

«Горожане» осознают, что в ближайшее время эта сделка не может быть заключена. Сака находится в структуре «канониров» с 2008 года, ранее он продлил контракт с лондонцами.

В текущем клубном сезоне Сака забил 8 голов и отдал 7 голевых передач в 27 поединках.