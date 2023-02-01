«Манчестер Сити» интересуется Сака

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака попал в сферу интересов «Манчестер Сити».
«Горожане» осознают, что в ближайшее время эта сделка не может быть заключена. Сака находится в структуре «канониров» с 2008 года, ранее он продлил контракт с лондонцами.
В текущем клубном сезоне Сака забил 8 голов и отдал 7 голевых передач в 27 поединках.
https://www.youtube.com/watch?v=QF_ZPXoHnCw
надо отдавать переоцененного саку за мнооооого денег
надо отдавать переоцененного саку за мнооооого денег
Причем открываю страницы других юзеров, и там также эта вкладка не работает.
Причем открываю страницы других юзеров, и там также эта вкладка не работает.
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Это вкладки :
СТАВКИ FANTASY КОММЕНТАРИИ ПОДПИСЧИКИ АКТИВНОСТЬ
Все вкладки работают, кроме 3-й - "КОММЕНТАРИИ"
Вхожу в неё, а там вкладка "Лучшие Комментарии" пуста, кроме того, во вкладке "Все Комментарии" (расположенная ниже) есть только перечень страниц, нажимая на которые, их содержание не отображается.