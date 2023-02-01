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«Манчестер Сити» интересуется Сака

вчера, 23:26

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака попал в сферу интересов «Манчестер Сити».

«Горожане» осознают, что в ближайшее время эта сделка не может быть заключена. Сака находится в структуре «канониров» с 2008 года, ранее он продлил контракт с лондонцами.

В текущем клубном сезоне Сака забил 8 голов и отдал 7 голевых передач в 27 поединках.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 03:09
Сака классный игрок,с головой, зачем ему МуСорка
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:11, ред.
)
FenixSL
FenixSL
сегодня в 00:47
кто бы сомневался
надо отдавать переоцененного саку за мнооооого денег
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 00:37
Ну да.
Причем открываю страницы других юзеров, и там также эта вкладка не работает.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:02
Приветствую. Это у Вас так на полной версии сайта?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 23:47, ред.
Вечер добрый.

Это вкладки :

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Вхожу в неё, а там вкладка "Лучшие Комментарии" пуста, кроме того, во вкладке "Все Комментарии" (расположенная ниже) есть только перечень страниц, нажимая на которые, их содержание не отображается.
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