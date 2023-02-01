«Эвертон» продолжает интересоваться экс-нападающим «Марселя»

«Эвертон» намерен приобрести нападающего клуба «Аль-Садд» Андре Айю.
Трансфер может произойти в ближайшие часы, стоимость сделки оценивается в 2,5 млн фунтов стерлингов.
В предыдущих 5 матчах клубного сезона Айю забил 4 гола.
«Эвертон» намерен приобрести нападающего клуба «Аль-Садд» Андре Айю.
Трансфер может произойти в ближайшие часы, стоимость сделки оценивается в 2,5 млн фунтов стерлингов.
В предыдущих 5 матчах клубного сезона Айю забил 4 гола.
Твоя беда в том, что я не соревнуюсь с тобой, а ты из кожи лезешь пытаясь кого то победить в отместку.
Ты каждый раз включаешь своё "я" и обещаешься победить, основываясь только на том, что наберёшь много очков за месяц, не зря же ты даже просил повысить ценник за первый комментарий.
Извини но "бороться" с тобой не доставляет никакого удовольствия, но вот наблюдать вот это действительно интересно.
Так, что мне лично по большому счёту похрен на конкурс, но вот суета иной раз завораживает.
В достоверности моих слов могу сказать, что я могу писать на какие то несправедливости и подымать вопрос, но я ни разу когда выигрывал группу или группу Яшина, а было и Заболотного не хвастался этим, наоборот я каждый раз об этом умалчивал!!!
Ну, а кого то я хочу уделать, так это вообще за гранью моего понимания.
Скорее всего я придерживаюсь следующего:
„Если кто-то причинил тебе зло, не мсти. Сядь на берегу реки, и вскоре ты увидишь, как мимо тебя проплывает труп твоего врага.“ — Лао-цзы
Твоя беда в том, что я не соревнуюсь с тобой, а ты из кожи лезешь пытаясь кого то победить в отместку.
Ты каждый раз включаешь своё "я" и обещаешься победить, основываясь только на том, что наберёшь много очков за месяц, не зря же ты даже просил повысить ценник за первый комментарий.
Извини но "бороться" с тобой не доставляет никакого удовольствия, но вот наблюдать вот это действительно интересно.
Так, что мне лично по большому счёту похрен на конкурс, но вот суета иной раз завораживает.
В достоверности моих слов могу сказать, что я могу писать на какие то несправедливости и подымать вопрос, но я ни разу когда выигрывал группу или группу Яшина, а было и Заболотного не хвастался этим, наоборот я каждый раз об этом умалчивал!!!
Ну, а кого то я хочу уделать, так это вообще за гранью моего понимания.
Скорее всего я придерживаюсь следующего:
„Если кто-то причинил тебе зло, не мсти. Сядь на берегу реки, и вскоре ты увидишь, как мимо тебя проплывает труп твоего врага.“ — Лао-цзы
Если армия клонов это плохо может вы предложите как быть и что делать что бы в этот месяц все были довольны?
"Итог: он многое потерял, после чего обиделся и в следующем месяце был мало активен и надеялся только на случайную ставку с большим коэффициентом."
Что значит обиделся? И причину мало активности моей откуда вам Вы сами были малоактивны с трех аккаунтов может такая причина и у вас что озвучили? Да на этот месяц я возможно откажусь играть и набирать большое количество баллов причину я уже озвучил и хочется отдохнуть.
"Так, что если он сейчас грозится"
Никто не грозится ни чем это вам так показалось
Возможно это у вас обида на меня и удаление всех лучших комментариев с трех аккаунтов каждодневно.
"В прошлом году кстати попал в одну группу с протоном, и у меня прошла хорошая ставка в начале месяца."
Вам просто подфартило на тот месяц прошлого года еще нужно учесть возможно ошибаюсь активно набирать очки начал с 10 числа, был недобор в баллах.
Придет время будем в одной группе, посмотрим как сложится игра надеюсь очень. Призывал Гора тот не ответил, по причине что не будет успевать следить за армадой своей и играть набирая баллы видимо так. А с одним клоном на высоких кефах он не выйдет.
Если армия клонов это плохо может вы предложите как быть и что делать что бы в этот месяц все были довольны?
"Итог: он многое потерял, после чего обиделся и в следующем месяце был мало активен и надеялся только на случайную ставку с большим коэффициентом."
Что значит обиделся? И причину мало активности моей откуда вам Вы сами были малоактивны с трех аккаунтов может такая причина и у вас что озвучили? Да на этот месяц я возможно откажусь играть и набирать большое количество баллов причину я уже озвучил и хочется отдохнуть.
"Так, что если он сейчас грозится"
Никто не грозится ни чем это вам так показалось
Возможно это у вас обида на меня и удаление всех лучших комментариев с трех аккаунтов каждодневно.
"В прошлом году кстати попал в одну группу с протоном, и у меня прошла хорошая ставка в начале месяца."
Вам просто подфартило на тот месяц прошлого года еще нужно учесть возможно ошибаюсь активно набирать очки начал с 10 числа, был недобор в баллах.
Придет время будем в одной группе, посмотрим как сложится игра надеюсь очень. Призывал Гора тот не ответил, по причине что не будет успевать следить за армадой своей и играть набирая баллы видимо так. А с одним клоном на высоких кефах он не выйдет.