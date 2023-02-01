Агент Холанда: «У меня неплохие отношения с президентом „Барселоны“»

Рафаэла Пимьента, агент нападающего «Манчестер Сити» , высказалась о будущем своего клиента и возможном переезде норвежца в Испанию.

Уедет ли Холанд в Испанию? На данный момент ему все нравится в «Манчестер Сити». Других мыслей у нас нет. Для футболиста нехорошо играть один сезон, размышляя о следующем. Как будто вы начинаете думать о своей следующей женщине в тот день, когда женитесь. Сейчас Холанд женат. Но я отдам ему ключ к выходу, если будет нужно.

Сможет ли он перейти в «Реал» или «Барселону»? Я юрист, не могу об этом говорить. Но у меня неплохие отношения с президентом каталонцев Жоаном Лапортой. Я всегда утверждаю, что Лапорта не может просить меня ни о чём в плане футбола, это несправедливо, поскольку он знает, что я всегда буду согласна.

Есть ли у Холанда в контракте пункт об уходе в 2024 году? На этот вопрос трудно ответить. Может возникнуть недопонимание, я об этом не стану говорить.