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Агент Холанда: «У меня неплохие отношения с президентом „Барселоны“»

01 февраля 2023, 19:08

Рафаэла Пимьента, агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, высказалась о будущем своего клиента и возможном переезде норвежца в Испанию.

Уедет ли Холанд в Испанию? На данный момент ему все нравится в «Манчестер Сити». Других мыслей у нас нет. Для футболиста нехорошо играть один сезон, размышляя о следующем. Как будто вы начинаете думать о своей следующей женщине в тот день, когда женитесь. Сейчас Холанд женат. Но я отдам ему ключ к выходу, если будет нужно.

Сможет ли он перейти в «Реал» или «Барселону»? Я юрист, не могу об этом говорить. Но у меня неплохие отношения с президентом каталонцев Жоаном Лапортой. Я всегда утверждаю, что Лапорта не может просить меня ни о чём в плане футбола, это несправедливо, поскольку он знает, что я всегда буду согласна.

Есть ли у Холанда в контракте пункт об уходе в 2024 году? На этот вопрос трудно ответить. Может возникнуть недопонимание, я об этом не стану говорить.

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Все комментарии
112910415
112910415
02 февраля в 07:30
хм ...
если Рафаэла всегда согласна ... работе и клиентам сие не вредит ?!
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
01 февраля в 21:46
Ну да, типа, пока Лева в Барсе, будет в Сити.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
01 февраля в 21:44
Он играет - пока команда держит мяч, как МС... Не будет этого - ему хана...
sir_Alex
sir_Alex
01 февраля в 21:40
На сегодняшний день у "Барсы" денег не хватит купить его у МС.
Caniggia
Caniggia
01 февраля в 20:40
Не трогайте парня и оставьте его в покое со всеми Реалами и Барсами! У него сейчас нереально прёт в Англии. Так пусть же он побьёт все мыслимые и немыслимые рекорды результативности в АПЛ, а так же выиграет с Сити чемпионат Англии и ЛЧ и тогда пусть смотрит куда хочет, хоть в Испанию, хоть в Италию, хоть за миллиарды в Катар или ОАЭ, да хоть в родную Норвегию в какой-нибудь Будё-Глимт.
monah-10
monah-10 ответ Dima salev (раскрыть)
01 февраля в 20:39
В ЛЧ, как вы говорите, у него больше голов чем матчей. Единственный минус здесь, то что МС никогда, пока там Пеп, ЛЧ не выйграют.
rhskmz
rhskmz
01 февраля в 20:34
Холанда пора продавать в Барсу ...
Dima salev
Dima salev ответ monah-10 (раскрыть)
01 февраля в 20:34
Он не топ игрок. В лиге чемпионов он стухнить. В апл он на кураже
ДАША Д
ДАША Д
01 февраля в 20:19
Агенту главное подогреть интерес к игроку, не раскрывая истинных желаний.
monah-10
monah-10 ответ Dima salev (раскрыть)
01 февраля в 20:13
Он уже давно доказал, что он топ игрок, умопрочительные цифры в ЛЧ, неговоря про чемпионвты где он играл, плюс игры за совсем не топовую сборную, назовите хоть одного игрока, кто даже близко к нему приблизился?
adekvat
adekvat
01 февраля в 19:51
Не уйдет, нет. Но президент Барселоны мой Кент.
Dima salev
Dima salev
01 февраля в 19:50, ред.
Пока Холанд играет хорошо не надо портить его игру своим языком или портить отношения с Сити.
Холанд ещё не доказал что топ игрок. Посмотрим его игру сможет ли тащит Сити в лиге чемпионов.
Мы видели когда Азар перешёл из Челси в Реал и Коутиньо из Ливерпуля в Барселоны.
Гость
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