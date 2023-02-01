«Челси» интересуется молодым футболистом «Саутгемптона»

«Челси» намерен приобрести 17-летнего нападающего «Саутгемптона» Джимми Моргана.
«Синие» планируют подписать игрока после закрытия трансферного окна. Сообщается, что клубы уже договорились, футболист подпишет контракт на 3 года.
Морган будет играть в академии лондонцев.
Твой друг сообщил нам, что ты сейчас не играешь, так служишь в армии, но судя по письму ты сегодня дембельнулся. Прими поздравления!
Теперь отвечу тебе, хотя твой друг и добавил меня в игнор.
1. Я помню, ваше появление и ваши комментарии очень похожие на переведённые статьи, и очень рад, что вы обладаете отличным слогом и способны самостоятельно генерировать по нескольку статей в день.
2. Мы знаем про вашу интуицию и скромность. Одна просьба - не ходите с такой интуицией в букмекерскую контору - вы их разорите и некому будет спонсировать российский футбол.
3. Есть объективные причины вызванные изменениями в правилах по которым стало сложнее набирать очки для ставок, что и вызвало падение средних результатов. Впрочем, я помню, что вы считаете математику лженаукой, поэтому не стану вас утомлять.
4. Мы знаем, что вы можете комментировать. Только ваши комментарии обладают волшебным свойством исчезать после того, как вас загнали в угол. Впрочем, надеюсь, что это были происки вашего друга, а вы, как смелый воин, так поступать не станете.
5. Здесь вы лукавите, я вас звал ещё до того, как вы оказались в группе точного счёта. Впрочем, наверное вы просто запамятовали в связи с давностью.
6. Извините, здесь без комментариев.
7. Вы просите администрацию не удалять ваш пост. У меня к вам ровно такая же просьба - не удаляйте свой пост, как вы это делали уже неоднократно.
Твой друг сообщил нам, что ты сейчас не играешь, так служишь в армии, но судя по письму ты сегодня дембельнулся. Прими поздравления!
Теперь отвечу тебе, хотя твой друг и добавил меня в игнор.
1. Я помню, ваше появление и ваши комментарии очень похожие на переведённые статьи, и очень рад, что вы обладаете отличным слогом и способны самостоятельно генерировать по нескольку статей в день.
2. Мы знаем про вашу интуицию и скромность. Одна просьба - не ходите с такой интуицией в букмекерскую контору - вы их разорите и некому будет спонсировать российский футбол.
3. Есть объективные причины вызванные изменениями в правилах по которым стало сложнее набирать очки для ставок, что и вызвало падение средних результатов. Впрочем, я помню, что вы считаете математику лженаукой, поэтому не стану вас утомлять.
4. Мы знаем, что вы можете комментировать. Только ваши комментарии обладают волшебным свойством исчезать после того, как вас загнали в угол. Впрочем, надеюсь, что это были происки вашего друга, а вы, как смелый воин, так поступать не станете.
5. Здесь вы лукавите, я вас звал ещё до того, как вы оказались в группе точного счёта. Впрочем, наверное вы просто запамятовали в связи с давностью.
6. Извините, здесь без комментариев.
7. Вы просите администрацию не удалять ваш пост. У меня к вам ровно такая же просьба - не удаляйте свой пост, как вы это делали уже неоднократно.