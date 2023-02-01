Два обладателя «Золотого мяча» могут уйти в чемпионат Саудовской Аравии

1675279045

вчера, 22:17

Власти Саудовской Аравии готовы профинансировать приглашение в местный чемпионат футболистов мирового класса.

Игрокам «Реала» и предложили подписать контракт с любой командой из местного чемпионата с зарплатой в 30 миллионов долларов за сезон. Помимо этого, саудиты хотят пригласить и защитника ПСЖ . Общение происходило по телефону, стороны продолжат диалог.

В Саудовской Аравии хотят привлечь как можно больше звездных игроков для продвижения страны в качестве одной из хозяек чемпионата мира 2030 года.