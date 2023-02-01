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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

Два обладателя «Золотого мяча» могут уйти в чемпионат Саудовской Аравии

вчера, 22:17

Власти Саудовской Аравии готовы профинансировать приглашение в местный чемпионат футболистов мирового класса.

Игрокам «Реала» Кариму Бензема и Луке Модричу предложили подписать контракт с любой командой из местного чемпионата с зарплатой в 30 миллионов долларов за сезон. Помимо этого, саудиты хотят пригласить и защитника ПСЖ Серхио Рамоса. Общение происходило по телефону, стороны продолжат диалог.

В Саудовской Аравии хотят привлечь как можно больше звездных игроков для продвижения страны в качестве одной из хозяек чемпионата мира 2030 года.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:47
А почему бы и нет?
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 03:22
Могу поспорить почему могут поехать. привести примеры.
drug01
drug01 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:16
Даже большие деньги не помогут
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 23:52
Болтовню теперь любит не только Геша, но и саудиты..
Elliada
Elliada
вчера в 23:27
Никто из них не поедет
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:26
Карим после подписания контракта....
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:01
Кариму больше всех стоит задуматься об этом переходе.
протон
протон
вчера в 22:58
Карим возможно и согласиться ведь он мусульманин. там будет ажиотаж
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:58
Ну вот, Роналду "прорубил окно" на Ближний Восток, и теперь легендарные игроки на закате карьеры могут отлично подзаработать, играя в футбол в очень комфортных условиях, при этом не сильно напрягаясь!
Шейхи обустроили свое государство всем необходимым для комфортного проживания своих граждан, если раньше они активно вкладывались в роскошь, то сейчас начали активно вкладывать большие деньги в спорт, а точнее в футбол! Сейчас замахиваются на то, чтоб получить право провести ЧМ по футболу, дальше глядишь и на Олимпийские игры переключатся! Катар же провел ЧМ, теперь Саудиты хотят, это тоже пристиж для них! Чем они хуже...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:49
200 и 30....
Не тот расклад. Ребята обидятся.
Пол мудрика и жена Луки даст добро!)
Гость
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