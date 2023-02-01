Два обладателя «Золотого мяча» могут уйти в чемпионат Саудовской Аравии

Власти Саудовской Аравии готовы профинансировать приглашение в местный чемпионат футболистов мирового класса.
Игрокам «Реала» Кариму Бензема и Луке Модричу предложили подписать контракт с любой командой из местного чемпионата с зарплатой в 30 миллионов долларов за сезон. Помимо этого, саудиты хотят пригласить и защитника ПСЖ Серхио Рамоса. Общение происходило по телефону, стороны продолжат диалог.
В Саудовской Аравии хотят привлечь как можно больше звездных игроков для продвижения страны в качестве одной из хозяек чемпионата мира 2030 года.
Шейхи обустроили свое государство всем необходимым для комфортного проживания своих граждан, если раньше они активно вкладывались в роскошь, то сейчас начали активно вкладывать большие деньги в спорт, а точнее в футбол! Сейчас замахиваются на то, чтоб получить право провести ЧМ по футболу, дальше глядишь и на Олимпийские игры переключатся! Катар же провел ЧМ, теперь Саудиты хотят, это тоже пристиж для них! Чем они хуже...
Шейхи обустроили свое государство всем необходимым для комфортного проживания своих граждан, если раньше они активно вкладывались в роскошь, то сейчас начали активно вкладывать большие деньги в спорт, а точнее в футбол! Сейчас замахиваются на то, чтоб получить право провести ЧМ по футболу, дальше глядишь и на Олимпийские игры переключатся! Катар же провел ЧМ, теперь Саудиты хотят, это тоже пристиж для них! Чем они хуже...