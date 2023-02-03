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«Я не буду говорить без адвоката». Клопп — о трансферных тратах «Челси»

вчера, 22:42

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал траты «Челси» в зимнее трансферное окно. За новых футболистов лондонский клуб заплатил в общей сумме 327 млн евро.

Без адвоката я ничего не скажу (смеётся). Я не понимаю, как это возможно, но не мне объяснять, как всё работает. Я не понимаю эту часть бизнеса, но это, безусловно, большие цифры. Однако те футболисты, которых подписал «Челси», очень хорошие. Поэтому я поздравляю клуб.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:52
Помнится, как Юрген, в прошлом сезоне поддерживал антироссийскую политику и хлопал в ладоши от счастья, когда против Челси вводили неоднократно санкции во второй части сезона. Поддакивал постоянно в своих интервью.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:01
Sigurd Ring
Sigurd Ring ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:59
Боюсь тебя расстроить, Олег, но ты опять всё перепутал. Всё совсем наоборот.
Не знаю, кто тебя спасал, но это точно был не я.
Я - тот самый циничный и пофигистичный шуруповерт, с молчаливого согласия которого вся та история и приключилась.
И модератором здесь я никогда не был. Не моё это.
Я больше люблю кинушки смотреть и спектакли спектаклить.
Такие дела.
Гость
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