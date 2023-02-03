«Я не буду говорить без адвоката». Клопп — о трансферных тратах «Челси»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал траты «Челси» в зимнее трансферное окно. За новых футболистов лондонский клуб заплатил в общей сумме 327 млн евро.

Без адвоката я ничего не скажу (смеётся). Я не понимаю, как это возможно, но не мне объяснять, как всё работает. Я не понимаю эту часть бизнеса, но это, безусловно, большие цифры. Однако те футболисты, которых подписал «Челси», очень хорошие. Поэтому я поздравляю клуб.